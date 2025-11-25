अचानक बंद हो गए मोबाइल, स्क्रीन पर लिखा था- 'हैलो'... आखिर क्या थी वजह!

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शहर में कुछ युवकों के मोबाइल अचानक बंद हो गए। मोबाइल बंद हो जाने से गुस्साए युवाओं ने नगर कोतवाली क्षेत्र में श्रीराम चौक स्थित एक दुकान पर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा कर रहे युवाओं ने बताया कि उन्होंने उक्त दुकान से मोबाइल खरीदे थे। फोन कुछ दिन तक को ठीक चले, लेकिन शुक्रवार रात से शनिवार सुबह के बीच कई मोबाइल फोन एकाएक बंद हो गए।

उन्होंने बताया कि शुरुआत में इसे तकनीकी गड़बड़ी समझते रहे, लेकिन रिस्टार्ट करने के बाद भी मोबाइल फोन चालू नहीं हुआ। इस पर वे उस दुकान पर पहुंचे, जहां से उन्होंने मोबाइल खरीदे थे, लेकिन दुकान बंद मिली। दुकानदार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शोएब, सचिन व नितिन आदि युवकों ने बताया कि मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सिर्फ हेलो का मैसेज दिख रहा है। इसके आगे न तो मोबाइल चल रहा है और न ही फोन अनलाक कर पा रहे हैं। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि जिस दुकान से मोबाइल खरीदे गए थे, उसके संचालक के परिवार में कोई बीमार है तथा दुकानदार उपचार कराने के लिए गाजियाबाद गया हुआ है।