    कमिश्नर आवास के पास रेकी कर रहे थे गिरोह के सदस्य, माफिया चला रहा था गिरोह...यूं हुआ मामले का राजफाश

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:42 PM (IST)

    कमिश्नर आवास के पास रेकी कर रहे दो युवकों को पुलिस-प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों शामली के कांधला थानाक्षेत्र के लोदरीपुर निवासी यासिर, कुतुबशेर थानाक्षेत्र के गंगोह रोड मानकमऊ निवासी मोहम्मद अरशद हैं। पुलिस ने जब दोनों आरोपितों के मोबाइल खंगाले तो उनमें लाला नेटवर्क नामक अवैध खनन गिरोह से संबंधित चैटिंग, काल रिकार्डिंग और पैसों के लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं।

    पुलिस हिरासत में रेकी करने के आरोपित। सौ. प्रशासन

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। अवैध खनन पर नकेल कसी तो कमिश्नर आवास के पास रेकी कर रहे दो युवकों को पुलिस-प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों शामली के कांधला थानाक्षेत्र के लोदरीपुर निवासी यासिर पुत्र अकबर, कुतुबशेर थानाक्षेत्र के गंगोह रोड मानकमऊ निवासी मोहम्मद अरशद पुत्र शाहिद अहमद हैं। पुलिस ने जब दोनों आरोपितों के मोबाइल खंगाले तो उनमें लाला नेटवर्क नामक अवैध खनन गिरोह से संबंधित चैटिंग, काल रिकार्डिंग और पैसों के लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं। एक रिकार्डिंग में आरोपी अफसरों की रेकी की बात करते हुए सुने जा रहे हैं। किस गाड़ी में अफसर किस रास्ते से जा रहे है? उनके पीछा करने की बातचीत रिकार्डिंग में है। डीएम और एसएसपी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के बाद पूरे खनन नेटवर्क में खलबली मची है। क्योंकि अवध खनन माफिया गिरोह चला रहा है।

    गिरोह के सदस्य अधिकारियों की गाड़ियों की रेकी कर रहे हैं। अफसरों की गतिविधियों पर नजर रखकर अवैध खनने के लिए सुरक्षित रास्ते तय करने वाले नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। कमिश्नर आवास के पास से दबोचे गए दो आरोपितों के मोबाइल में अफसरों की रेकी की काल रिकार्डिंग, लाला नेटवर्क के नाम से चैट ग्रुप, रुपये के लेनदेन के स्क्रीनशाट, खनन स्थलों का लोकेशन डाटा भी मिला है। मिले साक्ष्यों के जरिए पुलिस अवैध खनन माफिया को पकड़ने में जुटी है। सदर थाना पुलिस आरोपितों से पूछताछ में जुटी है। जल्द ही बड़े माफिया की गिरफ्तारी होगी।

    दैनिक जागरण ने किया था राजफाश अवैध खनन और अवैध खनिज परिवहन का राजफाश करते हुए दैनिक जागरण ने लगातार खबरें प्रकाशित की थीं। इसमें मंडलायुक्त आवास समेत अन्य अधिकारियों के आवासों की रेकी और मूवमेंट पर नजर रखे जाने की बात दैनिक जागरण ने उजागर की थी। सोमवार देर रात दैनिक जागरण की खबर उस समय सच हुई जब एसडीएम सदर सुबोध कुमार ने पुलिस को साथ लेकर रेकी में शामिल दो आरोपितों को धर दबोचा।

    अवैध खनन से जुड़े हुए साक्ष्य मिले है : कमिश्नर आवास के पास से रेकी करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है। अवैध खनन से जुड़े हुए साक्ष्य मिले है। रिकार्डिंग में रेकी करते सुनाई दे रहे हैं। अवैध खनन करने वालों लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।- सुबोध कुमार, एसडीएम सदर

     पहले भी गैंग्स्टर की कार्रवाई की गई: जिले में किसी भी सूरत में अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। कार्रवाई जारी होगी। पहले भी गैंग्स्टर की कार्रवाई की गई है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।- मनीष बंसल, डीएम