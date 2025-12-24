संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर बिफरे मौलाना महमूद मदनी

संवाद सहयोगी, जागरण. देवबंद (सहारनपुर) : जमीयत उलमा-ए-हिंद अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के 17 दिसंबर को गोरखपुर में दिए उस बयान की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को सूर्य, नदी और वृक्ष की पूजा करने का सुझाव दिया था।

मंगलवार को महमूद मदनी ने कहा कि मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है। कहा कि इस देश की मिट्टी तथा प्रकृति से प्रेम करना और इनकी पूजा करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। मुसलमानों को ईश्वर के अलावा वृक्ष, धरती, सूर्य, समुद्र या नदी की पूजा के लिए आमंत्रित करना इस बात का प्रमाण है कि संघ ‘प्रिय’ और ‘पूज्य’ के बीच के बुनियादी अंतर को समझने और समझाने में असफल है। मदनी ने कहा कि संघ और अन्य हिंदुत्ववादी तत्व के मन में इस्लाम और मुसलमानों को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर करने की भी कोशिश की, लेकिन इस सद्भावनापूर्ण पहल का सकारात्मक उत्तर देने के बजाय संघ के कुछ पदाधिकारी लगातार उग्र और उकसावे वाला रवैया अपना रहे हैं। वे अन्य धर्मों के मानने वालों की आस्था और विश्वास के विरुद्ध उन पर अपनी पूजा पद्धति थोपने का प्रयास कर रहे हैं।