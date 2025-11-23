Language
    सहारनपुर जिले के कई चिकित्सक जांच एजेंसियों के रडार पर

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:40 AM (IST)

    डा. अदील की गिरफ्तारी के बाद हर गतिविधि पर खुफिया निगाह

    सहारनपुर जिले के कई चिकित्सक जांच एजेंसियों के रडार पर जागरण संवाददाता, सहारनपुर : आतंकी संगठन से जुड़े डा. अदील की गिरफ्तारी के बाद जनपद के कई चिकित्सक जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद एनआइए की ओर से मिले इनपुट पर आधा दर्जन से ज्यादा चिकित्सकों की निगरानी की जा रही है। उनसे जल्द ही पूछताछ हो सकती है। इनमें से कई चिकित्सकों के मोबाइल नंबर पिछले कुछ समय से बंद बताए जा रहे हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां उनकी हर गतिविधि पर निगाह रख रही हैं।आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने को लेकर बीते पांच नवंबर को फेमस अस्पताल से डा. अदील को श्रीनगर पुलिस और एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद जनपद में एनआइए और एटीएस समेत जांच एजेंसियां कड़ी निगरानी कर रही हैं। जनपद में कई चिकित्सकों पर नजर रखी जा रही है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि ये दिल्ली और फरीदाबाद में हुए विस्फोट से जुड़े आरोपितों के संपर्क में रहे हैं। डा. अदील के साथ ही डा. मुजम्मिल व डा. शाहीन से इनके रिश्तों की जांच की जा रही है। सहारनपुर और आसपास के जिलों में जिन चिकित्सकों के मोबाइल नंबर बंद चल रहे हैं, वे भी संदेह के दायरे में हैं। बताया जा रहा है कि एनआइए की ओर से यूपी एटीएस को इनपुट मिला है। इसके बाद हर संदिग्ध गतिविधि की जांच की जा रही है। इनमें से कश्मीरी चिकित्सकों और फरीदाबाद आने जाने वाले चिकित्सकों पर भी पैनी नजर है। बताया जा रहा है कि खुफिया इनपुट के आधार पर इन चिकित्सकों से पूछताछ की जाएगी। हालांकि, मामले में कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।

