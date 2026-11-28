जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रेलवे बोर्ड ने अंबाला रेल डिविजन के डीआरएम विनोद भाटिया के स्थान पर केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात रहीं मनीषा चटर्जी को नियुक्ति दी है। पूर्व डीआरएम विनोद भाटिया को वेटिंग में रखा गया है।

रेलवे बोर्ड ने नवंबर 2026 में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत उन्हें अंबाला मंडल के डीआरएम (Divisional Railway Manager) पद पर नियुक्ति दी है। 1999 बैच की आईआरटीएस (Indian Railway Traffic Service) अधिकारी मनीषा चटर्जी वस्त्र मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत रही हैं। उन्हें जनवरी 2026 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वस्त्र मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया था।

यद्यपि यह नियुक्ति मूल रूप से पांच वर्ष की अवधि के लिए की गई थीं, लेकिन करीब 10-11 महीने के कार्यकाल के बाद रेलवे बोर्ड ने उन्हें वापस अपने मूल कैडर में डीआरएम के पद पर तैनात कर दिया है।