बुलेट से पटाखे छोड़ने के विरोध में युवक की पीटकर हत्या, पुलिस ने आठ आरोपितों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा
मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में बुलेट से पटाखे चलाने का विरोध करने पर एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतक ने आरोपियों को पटाखे चलाने से मना किया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही है। घटना के बाद गांव में तनाव है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। बुलेट मोटर साइकिल से पटाखे छोड़ने का विरोध करने पर सोमवार रात युवक की घर से खींचकर लाठी-डंडे और धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। बीच-बचाव में आए तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
झबीरण के राजबीर उर्फ बबलू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रात 10:30 बजे अमित उर्फ मिंटू मुहल्ले में बुलेट से पटाखे छोड़ रहा था। शोर सुनकर भांजा काला ने इसका विरोध किया। अमित युवक को धमकाने और गाली-गलौज करने लगा। कुछ समय बाद वह कार में अपने भाई सुमित, परगट, मलकीत, अर्जुन मोगा, आदर्श तथा ईशु व आनंद के साथ काला के घर आया। काला को खींचकर घर से बाहर निकाला और सभी ने उसपर लाठी और धारदार हथियार से वार कर दिया।
बीच-बचाव के लिए आए निखिल, राजेंद्र और किशन भी घायल हो गए। सभी को पिलखनी राजकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भर्ती कराया गया। काला की गंभीर हालत होने के चलते उसे हायर सेंटर चंडीगढ़ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि युवकों में पहले से ही कोई विवाद चल रहा था। पीड़ित की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
