बुलेट से पटाखे छोड़ने के विरोध में युवक की पीटकर हत्या, पुलिस ने आठ आरोपितों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। बुलेट मोटर साइकिल से पटाखे छोड़ने का विरोध करने पर सोमवार रात युवक की घर से खींचकर लाठी-डंडे और धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। बीच-बचाव में आए तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

झबीरण के राजबीर उर्फ बबलू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रात 10:30 बजे अमित उर्फ मिंटू मुहल्ले में बुलेट से पटाखे छोड़ रहा था। शोर सुनकर भांजा काला ने इसका विरोध किया। अमित युवक को धमकाने और गाली-गलौज करने लगा। कुछ समय बाद वह कार में अपने भाई सुमित, परगट, मलकीत, अर्जुन मोगा, आदर्श तथा ईशु व आनंद के साथ काला के घर आया। काला को खींचकर घर से बाहर निकाला और सभी ने उसपर लाठी और धारदार हथियार से वार कर दिया।