जागरण संवादाता, सहारनपुर। पुलिस अधिकारी बताते हुए साइबर ठग ने व्यक्ति को काल किया और अश्लील वीडियो होने की धमकी दी। अश्लील वीडियो के डर से पीड़ित व्यक्ति ने अर्पित के खाते में 12.90 लाख की रकम भेज दी, जबकि दूसरे मामले में आरोपित ने काम दिलाने का झांसा देकर 12.18 लाख की ठगी की। दोनों मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित विवेक पंवार ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से काल आई। काल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा मेरे पास एक युवती के साथ उसका अश्लील वीडियो है। इसके अलावा आरोपित ने धमकाते हुए कहा कि रुपए नहीं दिए तो कार्रवाई होगी।

कार्रवाई के डर से पीड़ित ने बैंक खाते से आरोपित के खाते में 21 जुलाई से 28 जुलाई 2025 तक 12.90 लाख रुपये भेजे। बाद में ठगी होने की जानकारी होने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। जिसके बाद साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दी है।

वहीं थाना बिहारीगढ़ के गांव चाणचक निवासी साहिल कांबोज ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया बताया कि 23 जून से आठ जुलाई 2025 के तक उनके और पत्नी के खाते से 12.18 लाख रुपये की कटौती हुई है। वाट्सएप पर अज्ञात मोबाइल नंबर से संपर्क किया गया।