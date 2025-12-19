'मैं पुलिस अफसर हूं, तुम्हारा अश्लील वीडियो हमारे पास है,' यह रौब जमाकर ठग लिए 12.90 लाख रुपये
Saharanpur News: सहारनपुर में एक व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी बनकर एक अन्य व्यक्ति से 12.90 लाख रुपये ठग लिए। आरोपित ने पीड़ित को उसका अश्लील वीडियो होने ...और पढ़ें
जागरण संवादाता, सहारनपुर। पुलिस अधिकारी बताते हुए साइबर ठग ने व्यक्ति को काल किया और अश्लील वीडियो होने की धमकी दी। अश्लील वीडियो के डर से पीड़ित व्यक्ति ने अर्पित के खाते में 12.90 लाख की रकम भेज दी, जबकि दूसरे मामले में आरोपित ने काम दिलाने का झांसा देकर 12.18 लाख की ठगी की। दोनों मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित विवेक पंवार ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से काल आई। काल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा मेरे पास एक युवती के साथ उसका अश्लील वीडियो है। इसके अलावा आरोपित ने धमकाते हुए कहा कि रुपए नहीं दिए तो कार्रवाई होगी।
कार्रवाई के डर से पीड़ित ने बैंक खाते से आरोपित के खाते में 21 जुलाई से 28 जुलाई 2025 तक 12.90 लाख रुपये भेजे। बाद में ठगी होने की जानकारी होने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। जिसके बाद साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दी है।
वहीं थाना बिहारीगढ़ के गांव चाणचक निवासी साहिल कांबोज ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया बताया कि 23 जून से आठ जुलाई 2025 के तक उनके और पत्नी के खाते से 12.18 लाख रुपये की कटौती हुई है। वाट्सएप पर अज्ञात मोबाइल नंबर से संपर्क किया गया।
काल और मैसेज करने वाले व्यक्ति ने खुद कोस्केचर्स शूज कंपनी से जुड़ा बताया था। शुरुआत में ट्रेनिंग कराई गई और कहा गया था कि काम करने के लिए पहले अपना रुपये एड करना होगा, जिसके बाद मुनाफे के साथ रकम वापस मिल जाएगी। आरोपित के झांसे में आकर पीड़ित ने 12.18 लाख रुपये भेज दिए। इस मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
