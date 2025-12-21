पति को नशीला पदार्थ खिलाकर लाखों की नकदी और जेवर ले उड़ी दुल्हन, दो लाख रुपये बतौर शादी खर्च भी दे चुका था पीड़ित 

संवाद सूत्र जागरण, चिलकाना (सहारनपुर)। पति को नशीला पदार्थ खिलाकर दुल्हन घर में रखी नकदी व सोने चांदी का जेवर लेकर फरार हो गई। परेशान पति ने अब थाने पर तहरीर देकर पुलिस में जेवर नकदी दिलाने की मांग की है।

ग्राम चकबीबीपुर निवासी बबलू पुत्र जनार्धन की शादी वाराणसी निवासी हाल निवासी मिद्दा जिला यमुनानगर हरियाणा के साथ विगत 28 सितंबर को हुई थी। पीड़ित के अनुसार उसने शादी के एवज में क्षेत्र के एक बिचौलिए के माध्यम से दुल्हन की बहन व मौसी को दो लाख रूपये बतौर शादी खर्च भी दिये थे।

शुक्रवार की रात उसकी दुल्हन ने उसे खाने में नशीला पदार्थ खिला दिया जिससे वह गहरी नींद में सो गया। इस बीच घर में रखी दो लाख सैंतालीस हजार रुपये की नकदी, सोने व चांदी के आभूषण व एक मोबाइल फोन लेकर फरार हो गयी। शनिवार को जब पीड़ित नींद से जागा तो उसकी पत्नी घर में नहीं मिली।

