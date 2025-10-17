परिवार ने शादी से किया इनकार तो प्रेमी कपल ने उठाया ऐसा कदम, छा गया मातम; एक ही गांव के थे दोनों
Saharanpur News : सहारनपुर में एक प्रेमी युगल ने जहर निगलकर आत्महत्या कर ली। एक ही गांव, समान बिरादरी व गोत्र के कारण परिवार शादी के खिलाफ था। ग्रामीणों ने उन्हें बेहोश पाया और राजकीय मेडिकल कालेज पिलखनी पहुंचाया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण, सरसावा (सहारनपुर)। प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। गांव के पास बंबे पर दोनों को ग्रामीणों ने बेहोश हालत में देखा और अस्पताल लेकर पहुंचे। उपचार के दौरान प्रेमी युगल ने दम तोड़ दिया। युगल सगोत्रीय दलित और एक ही गांव के थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली। दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया। स्वजन ने दोनों शवों का अंतिम संस्कार किया।
सरसावा थाना क्षेत्र के गांव सुआखेडी निवासी 25 वर्षीय गौरव पुत्र मानेसर का करीब चार साल से गांव की ही रहने वाली 24 वर्षीय काजल के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। प्रेम-प्रसंग की जानकारी स्वजन को हुई। प्रेमी युगल दलित था और एक ही गांव और एक ही गोत्र के थे। इसके कारण स्वजन ने दोनों की शादी करने से इन्कार कर दिया था।
ग्रामीणों के अनुसार कुछ साल पहले दोनों शादी करने के लिए घर से चले गए थे। बाद में दोनों के स्वजन प्रेमी युगल को मनाकर घर ले आए थे।
प्रेमी युगल शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे कलरी वाले बंबे रेलवे अंडरपास के पहुंचा। जहां पर दोनों ने जहर निगल लिया। ग्रामीणों ने दोनों को बेहोश हालत में देखा और राजकीय मेडिकल कालेज पिलखनी प्रेमी युगल को भर्ती कराया गया है। जहां पर दोनों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
सरसावा थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि युवक और युवती ने जहरीला पदार्थ खाया और उनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद स्वजन को सौंप दिया। युवक और युवती के बीच प्रेम-प्रसंग चल रहा था।
फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था गौरव
दोनों मृतकों के परिवार के सदस्य मेहनत मजदूरी करते हैं। गौरव सहारनपुर स्थिति एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था। गांव में पीड़ित परिवार के घर लोगों की भीड़ थी। मृतक के साथी अक्षय, मोनू, सेठपाल, महेंद्र, नाथी राम आदि ने बताया कि उनको अंदाजा भी नहीं था कि दोनों इतना बड़ा कदम उठा लेंगे।
गौरव बीएससी और युवती थी बीए पास
गौरव बीएससी पास करने के बाद फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था, जबकि युवती बीए कर चुकी थी। एक ही गांव में रहने वाले दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।
