लाइसेंस शुल्क जमा न किया तो निगम एक्शन मोड पर... ठेके किए सील और यह सब भी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। नगर निगम प्रशासन के वसूली को लेकर किए गए सख्त तेवर के बाद निगम राजस्व विभाग का अमला एक्शन में आ गया है। मंगलवार को निगम टीम ने व्यवसाय लाइसेंस शुल्क जमा न करने पर शहर में बीयर व शराब की तीन दुकानों को सील कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



सहायक नगर आयुक्त विकास धर दुबे के नेतृत्व में नगर निगम की टीम मंगलवार की दोपहर व्यवसाय शुल्क नहीं जमा करने वाली शराब की छह दुकानों पर पहुंचीं तथा सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। तीन दुकानदारों ने मौके पर ही शुल्क जमा करा दिया, जबकि शेष तीन अंबाला रोड पर दो व शुगर मिल रोड की एक दुकान को सील कर दिया गया। विकास धर दूबे ने बताया कि नगर निगम ने कर के साथ-साथ करेत्तर मद का बकाया वसूली अभियान तेज कर दिया है।

उप्र नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी दुकानदारों से वाणिज्य/व्यवसाय शुल्क जमा कराने का प्रावधान है। इसके क्रम में उप्र राज्य सरकार के गजट में उल्लखित मद शराब व बीयर आदि की दुकानों का शुल्क जमा कराये जाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त 76 दुकानों के संचालकों को जुलाई माह में नोटिस भेजे गए थे।