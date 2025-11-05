Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लाइसेंस शुल्क जमा न किया तो निगम एक्शन मोड पर... ठेके किए सील और यह सब भी

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:57 PM (IST)

    निगम ने लाइसेंस शुल्क जमा नहीं करने वाले तीन शराब ठेकों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई राजस्व वसूली को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। निगम अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी शुल्क जमा न करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    लाइसेंस शुल्क न देने पर दुकानें सील करती नगर निगम की टीम। सौ. विभाग

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। नगर निगम प्रशासन के वसूली को लेकर किए गए सख्त तेवर के बाद निगम राजस्व विभाग का अमला एक्शन में आ गया है। मंगलवार को निगम टीम ने व्यवसाय लाइसेंस शुल्क जमा न करने पर शहर में बीयर व शराब की तीन दुकानों को सील कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    सहायक नगर आयुक्त विकास धर दुबे के नेतृत्व में नगर निगम की टीम मंगलवार की दोपहर व्यवसाय शुल्क नहीं जमा करने वाली शराब की छह दुकानों पर पहुंचीं तथा सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। तीन दुकानदारों ने मौके पर ही शुल्क जमा करा दिया, जबकि शेष तीन अंबाला रोड पर दो व शुगर मिल रोड की एक दुकान को सील कर दिया गया। विकास धर दूबे ने बताया कि नगर निगम ने कर के साथ-साथ करेत्तर मद का बकाया वसूली अभियान तेज कर दिया है।

    उप्र नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी दुकानदारों से वाणिज्य/व्यवसाय शुल्क जमा कराने का प्रावधान है। इसके क्रम में उप्र राज्य सरकार के गजट में उल्लखित मद शराब व बीयर आदि की दुकानों का शुल्क जमा कराये जाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त 76 दुकानों के संचालकों को जुलाई माह में नोटिस भेजे गए थे।

    उन्होंने बताया कि 20 दुकानदारों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराकर लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था। लेकिन अन्य दुकानदारों द्वारा निर्धारित शुल्क राशि जमा नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप नगर निगम की राजस्व टीम द्वारा निगम नियमानुसार कार्रवाई की गई है।