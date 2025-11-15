पीडीए कहीं नहीं चल पाया, 2027 में अखिलेश यादव को सैफई पहुंचाने का काम होगा : मौर्य
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आतंकवाद को पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा और इसके लिए आम जनता को सतर्क रहना होगा। उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का परिणाम बताया। मौर्य ने विपक्ष द्वारा निर्वाचन आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों को भी गलत बताया और कहा कि लखनऊ में अखिलेश यादव के कार्यालय में मातम छाया हुआ है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश में आतंकवाद के फन को पूरी तरह कुचलने का काम किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से ही आतंकवाद के गुनाहगारों को पकड़ा जा रहा है ।
सर्किट हाउस सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि समाज में आमजन को सजग और सावधान रहने की जरूरत है। आतंकवाद को पाताल से खोज कर भी निकाल लिया जाएगा और उसके फन को पूरी तरह कुचलना का काम होगा। हम कश्मीर विरोधी नहीं हैं। देश के दुश्मनों की साजिश को नाकाम कर आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद के गुनाहगार कहीं भी छिपे होंगे, उन्हें बाहर निकल कर कड़ी सजा देने का काम होगा। देश का दुश्मन समाज का दुश्मन है। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का प्रतिफल बताया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी हर परिवार तक बिजली, दवा, गैस कनेक्शन सहित अन्य सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हारे हुए लोग निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं, जो कदापि सही नहीं है। एक सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि लखनऊ में अखिलेश यादव के कार्यालय और आवास में मातम का माहौल है।
