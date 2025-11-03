सहारनपुर के मांडव गंगा घाट पर इस बार भी नहीं लगेगा कार्तिक मेला, स्नान पर लगाई गई रोक
ऊंचागांव के मांडव गंगा घाट पर इस बार भी कार्तिक मेला नहीं लगेगा क्योंकि गंगा में जल गहरा है। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं के स्नान पर रोक लगा दी है और घाट की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरियर लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले वर्ष भी गहरे जल स्तर के कारण रोक लगाई गई थी। पुलिस ने घाट पर बैनर लगाकर लोगों से स्नान न करने की अपील की है।
संवाद सूत्र, ऊंचागांव। क्षेत्र के मांडव गंगा घाट पर गंगा में गहरा जल होने के कारण इस बार भी कार्तिक मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने घाट पर श्रद्धालुओं के स्नान करने पर रोक लगाने के साथ-साथ घाट को जाने वाले रास्तों पर बैरियर लगाए जाने की तैयारी शुरू कर दी है।
माली की मढैया में गंगा पर पक्के पुल के निर्माण के चलते गंगा की धारा को बिरामपुर की तरफ मोड़ दिया गया था। इसके कारण गंगा की दो धारा एक धारा में तब्दील हो गई थी और दोनों धाराओं के एक जगह मिल जाने जल स्तर बढ़ गया था।
इसके चलते बीते वर्ष भी कार्तिक स्नान पर गंगा के गहरे जल स्तर और मगरमच्छ देखे जाने को लेकर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस बार भी जल स्तर गहरा होने के कारण पुलिस ने श्रद्धालुओं के गंगा स्नान पर प्रतिबंध करने के साथ-साथ घाट पर बैनर भी लगा दिए हैं और लोगों को स्नान ने करने की अपील की है।
थाना प्रभारी रितेश कुमार ने बताया कि घाट पर बैनर लगाने के साथ-साथ घाट को जाने वाले रास्तों को भी बैरियर लगाकर रोका जाएगा। जिससे श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए घाट पर नहीं जा सके। सीओ स्याना प्रखर पांडे ने बताया कि मांडू गंगा घाट पर गहरा जलस्तर होने के कारण गंगा स्नान और मेले पर रोक लगाई गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।