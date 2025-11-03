सहारनपुर के मांडव गंगा घाट पर इस बार भी नहीं लगेगा कार्तिक मेला, स्नान पर लगाई गई रोक

संवाद सूत्र, ऊंचागांव। क्षेत्र के मांडव गंगा घाट पर गंगा में गहरा जल होने के कारण इस बार भी कार्तिक मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने घाट पर श्रद्धालुओं के स्नान करने पर रोक लगाने के साथ-साथ घाट को जाने वाले रास्तों पर बैरियर लगाए जाने की तैयारी शुरू कर दी है।

माली की मढैया में गंगा पर पक्के पुल के निर्माण के चलते गंगा की धारा को बिरामपुर की तरफ मोड़ दिया गया था। इसके कारण गंगा की दो धारा एक धारा में तब्दील हो गई थी और दोनों धाराओं के एक जगह मिल जाने जल स्तर बढ़ गया था।

इसके चलते बीते वर्ष भी कार्तिक स्नान पर गंगा के गहरे जल स्तर और मगरमच्छ देखे जाने को लेकर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस बार भी जल स्तर गहरा होने के कारण पुलिस ने श्रद्धालुओं के गंगा स्नान पर प्रतिबंध करने के साथ-साथ घाट पर बैनर भी लगा दिए हैं और लोगों को स्नान ने करने की अपील की है।