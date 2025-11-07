Language
    आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के समर्थक डा.अदील को उठा ले गई जम्मू पुलिस...यूपी के इस जिले में करता था काम

    By Vishva Pratap Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:05 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक चिकित्सक को हिरासत में लिया है, जिससे आतंकी संबंधों की आशंका है। पुलिस चिकित्सक के संभावित आतंकी संपर्कों की गहराई से जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

    आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के समर्थक डा.अदील को उठा ले गई जम्मू पुलिस

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। शहर के अंबाला रोड स्थित एक अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डा.अदील अहमद को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पकड़ा है। उसके आतंकी कनेक्शन की जांच की जा रही है। जम्मू-कश्मीर पुलिस चिकित्सक को तीन दिन के ट्रांजिट रिमांड पर साथ ले गई है।

    पुलिस ने बताया कि डा.अदील अहमद जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित फेमस हास्पिटल में कार्यरत था। गत माह श्रीनगर के कुछ क्षेत्रों में आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के समर्थन में लिखे पोस्टर लगाने का मामला सामने आया था। आतंकी संगठन के समर्थन में लगे पोस्टरों से श्रीनगर में तनाव फैल गया था। पुलिस ने 28 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे।

    जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में डा. अदील पोस्टर लगाते दिखाई दिया था। श्रीनगर पुलिस ने अनंतनाग में डा.अदील के स्वजन से पूछताछ के बाद मोबाइल सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस बुधवार को सहारनपुर पहुंची और एसएसपी को मामले की जानकारी देते हुए आमद दर्ज कराई। सदर बाजार थाना पुलिस और एसओजी की मदद से अंबाला रोड स्थित फेमस हास्पिटल से डा. अदील अहमद को गिरफ्तार किया गया। उसे थाना सदर बाजार पुलिस ने बुधवार को ही कोर्ट में पेश किया, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर पुलिस उसे साथ ले गई।

    बुधवार को अवकाश के बावजूद मिला ट्रांजिट रिमांड
    सहायक अभियोजन अधिकारी संजय गुप्ता ने बताया कि बुधवार को सार्वजनिक अवकाश था। पुलिस ने डा. अदील को रिमांड मजिस्ट्रेट श्वेता यादव की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को सिपुर्द कर दिया गया।

    छह महीने से कर रहा था फेमस हास्पिटल में काम
    फेमस हास्पिटल के एडमिन इंचार्ज असलम जैदी का कहना है कि डा.अदील करीब छह महीने से इस हास्पिटल में काम कर रहे थे। इससे पहले डा. अदील दिल्ली रोड स्थित वी-ब्रॉस हास्पिटल में काम करते थे। उसने करीब एक महीने पहले ही चार अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर में एक महिला चिकित्सक से निकाह किया था। चार अक्टूबर को डा. अदील शादी के लिए छुट्टी लेकर गए थे। अस्पताल प्रबंधन को भी शादी का कार्ड दिया था। दो दिन पहले ही डा. अदील ने छुट्टी ली थी। इस दौरान ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। अस्पताल से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। बाहर से ही डा. अदील को गिरफ्तार करके ले गई।

    इन धाराओं में दर्ज है डा. अदील के खिलाफ मुकदमा
    डा. अदील के खिलाफ श्रीनगर पुलिस में यूएपी एक्ट (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) की धारा - 13 (गैरकानूनी गतिविधि में भाग लेना, उसे समर्थन देना या दुष्प्रेरित करना), धारा-18 (आतंकी कृत्य की साजिश रचना, उसे करने का प्रयास करना या बढ़ावा देना), धारा-20 (किसी आतंकी समूह या संगठन का सदस्य होना), धारा-23 (आतंकी संगठन की सहायता के इरादे से विस्फोटक, हथियार या अन्य खतरनाक सामग्री रखना) व धारा-29 किसी आतंकी संगठन को समर्थन देना के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही बीएनएस की धारा 351 (2) और 7/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।

    सहारनपुर में डा.अदील के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं
    श्रीनगर की पुलिस चिकित्सक को गिरफ्तार कर साथ ले गई है। डा. अदील वहां एक मुकदमे में वांछित चल रहा था। स्थानीय पुलिस ने श्रीनगर पुलिस को पूरा सहयोग किया। ट्रांजिट रिमांड के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस उसे अपने साथ ले गई। सहारनपुर में डा. अदील के खिलाफ पहले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।-व्योम बिंदल, एसपी सिटी।