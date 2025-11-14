Language
    सहारनपुर में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने क्यों डाला डेरा? देर रात तक शहर में छानबीन करती रही टीम

    By Sanju Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:31 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर के एक अस्पताल में छापेमारी कर आतंकी आदिल के करीबियों से पूछताछ की। टीम ने आदिल के दिल्ली आने-जाने, उसके स्वभाव और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस ने अस्पताल से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस को आदिल के किराए के मकान से हवाई जहाज का टिकट भी मिला है।

    Hero Image

    जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जाते डा. बाबर। जागरण


    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर में डेरा डाला है। जम्मू कश्मीर के डीआइजी ताहिर सज्जाद बट और आइबी की टीम ने फेमस मेडिकेयर हास्पिटल पहुंचकर में डायरेक्टर डा.मनोज मिश्रा, डा. आदिल के करीबी डा. बाबर, डा. असलम जैदी, डा. अतिउर्ररहमान समेत स्टाफ से करीब चार घंटे तक पूछताछ की।

    इस दौरान आतंकी आदिल के दिल्ली आने-जाने के बारे में जानकारी जुटाई। इसके अलावा पूर्व में अस्पताल के पार्टनर रहे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बारे में भी टीम ने जानकारी ली। डाक्टरों के मोबइल की काल डिटेल से पता लगाया गया कि करीबी डाक्टरों से कब-कब संपर्क किया?

    जम्मू-कश्मीर में आदिल के निकाह समाराेह में किन-किन लोगों से संपर्क रहा? सभी के बारे में जानकारी हासिल की। कुछ दस्तावेजों भी पुलिस ने जब्त किया है। देर रात तक जम्मू-कश्मीर पुलिस शहर में छानबीन करती रही।

    जम्मू-कश्मीर के डीआइजी ताहिर सज्जाद बट और आइबी की टीम बृहस्पतिवार करीब साढ़े चार बजे अंबाला रोड स्थित फेमस मेडिकेयर हास्पिटल पहुंचे। चार अक्टूबर को डा. आदिल अहमद की शादी में पहुंचे डाक्टर बाबर, डा. असलम जैदी, डा. अतिउरर्रहमान समेत हास्पिटल के डायरेक्टर डा. मनोज मिश्रा करीब तीन घंटे तक पूछताछ की।

    डायरेक्टर डा. मनोज मिश्रा पूछताछ के बाद बाहर आए तो मीडिया बातचीत की। उन्होंने बताया कि जांच टीम ने डाक्टरों को प्रश्नों की सूची दी, जिसके जवाब लिखकर दिए गए। इसके अलावा कुछ दस्तावेज भी लिए हैं। डायरेक्टर ने बताया कि डा. आदिल अहमद का स्वाभाव एकाकी था।

    वह स्टाफ से अधिक बातचीत भी नहीं करते थे। कुछ डाक्टर हैं, जो उनकी शादी में गए थे। उनसे केवल घुलते-मिलते थे। डा. आदिल सुबह करीब 11 बजे अस्पताल आता था और शाम करीब आठ बजे घर के लिए चला जाता था।

    जांच टीम यह भी पता लगा रही है कि डा. आदिल अहमद के घर के पास से हवाई जहाज का टिकट बरामद हुआ है, जिससे पता चलता है कि वह 31 अक्टूबर को श्रीनगर से दिल्ली आया था। यह घटना 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार विस्फोट से कुछ दिन पहले की है।

    टिकट को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह राजधानी में कितने समय तक रहा? और उसने किन लोगों से संपर्क किया है? सीसीटीवी कैमरे के जरिए डाक्टर आदिल अहमद की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई। सीसीटीवी कैमरे से कुछ फुटेज और वीडियो भी लिए।

    डीआइजी ताहिर सज्जाद व टीम डाक्टर आदिल के अमन विहार स्थित आसमां मस्जिद के पास किराए वाले मकान में पहुंचे और दस्तावेज के अलावा पुराना रिकार्ड भी खंगाला। बाद में पुलिस दिल्ली रोड स्थित विब्रोस हास्पिटल पहुंची। क्योंकि डा. आदिल मार्च से पहले इसी अस्पताल में कार्यरत था। यहां पर भी स्टाफ डा. आदिल के बारे में तमाम जानकारी जुटाई गई।

    फंडिंग की जुटाई गई जानकारी
    आदिल को छह नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, उसके यात्रा रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह लाल किला विस्फोट से बमुश्किल 10 दिन पहले 31 अक्टूबर को श्रीनगर से दिल्ली आया था। डा. को फंडिंग करने वालों का भी डाटा जम्मू-कश्मीर पुलिस खंगाल रही है। करीबी डाक्टरों के बैंक अकाउंट की डिटेल की जानकारी भी जुटाई है।


    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अस्पताल और डा. आदिल के किराए के मकान में पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। स्थानीय पुलिस से जम्मू-कश्मीर पुलिस जो भी इनपुट मांगेगी, वह उपलब्ध कराया जाएगा। - आशीष तिवारी, एसएसपी