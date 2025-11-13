Language
    'आतंक का कोई धर्म नहीं', बयान देकर फंसे इंस्पेक्टर का वायरल वीड‍ियो पहुंचा लखनऊ! हो गई ये कार्रवाई

    By Vinay Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:44 PM (IST)

    देवबंद कोतवाली प्रभारी नरेंद्र शर्मा को एसएसपी आशीष तिवारी ने लाइन हाजिर कर दिया है। इंस्पेक्टर का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसमें वह कहते दिख रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, साथ ही वह वीडियो में हिंदू आतंकवाद का उदाहरण भी देते दिख रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। देवबंद कोतवाली प्रभारी नरेंद्र शर्मा को एसएसपी आशीष तिवारी ने लाइन हाजिर कर दिया है। इंस्पेक्टर का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसमें वह कहते दिख रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, साथ ही वह वीडियो में हिंदू आतंकवाद का उदाहरण भी देते दिख रहे हैं।

    लगभग तीन महीने पहले देवबंद कोतवाली की कमान संभालने वाले कोतवाल नरेंद्र शर्मा का बुधवार शाम एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। इस वीडियो में कोतवाल अपने ऑफिस में बैठकर कुछ लोगों से दिल्ली धमाके के संबंध में बात कर रहे हैं। वह यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। गलत आदमी हर धर्म में हो सकते हैं। देखो नक्सली हिंदू धर्म में थे, बहुत से हिंदू आतंकवादी पंजाब में भी पकड़े गए। आप ऐसा मत सोचो, यह सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आतंकवादी किसी भी धर्म को मानने वाला नहीं होता है। हमारी जाति पुलिस है, हम हिंदू हैं न मुसलमान।

    बताया जाता है कि इंस्पेक्टर का यह वीडियो लखनऊ तक जा पहुंचा और इंस्पेक्टर कार्रवाई के दायरे में आ गए। इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा का कहना है कि उनकी मंशा किसी का दिल दुखाना नहीं था। उनका यह वीडियो काट-छांट कर प्रसारित किया गया है। गुरुवार को दिनभर लाइन हाजिर हुए कोतवाल नरेंद्र शर्मा के समर्थन में भी पोस्ट और वीडियो मैसेज चलते रहे।