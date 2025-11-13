जागरण संवाददाता, सहारनपुर। देवबंद कोतवाली प्रभारी नरेंद्र शर्मा को एसएसपी आशीष तिवारी ने लाइन हाजिर कर दिया है। इंस्पेक्टर का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। इसमें वह कहते दिख रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, साथ ही वह वीडियो में हिंदू आतंकवाद का उदाहरण भी देते दिख रहे हैं।

लगभग तीन महीने पहले देवबंद कोतवाली की कमान संभालने वाले कोतवाल नरेंद्र शर्मा का बुधवार शाम एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। इस वीडियो में कोतवाल अपने ऑफिस में बैठकर कुछ लोगों से दिल्ली धमाके के संबंध में बात कर रहे हैं। वह यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। गलत आदमी हर धर्म में हो सकते हैं। देखो नक्सली हिंदू धर्म में थे, बहुत से हिंदू आतंकवादी पंजाब में भी पकड़े गए। आप ऐसा मत सोचो, यह सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आतंकवादी किसी भी धर्म को मानने वाला नहीं होता है। हमारी जाति पुलिस है, हम हिंदू हैं न मुसलमान।