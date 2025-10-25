Language
    शहीदे आजम भगत सिंह की तुलना हमास वाले बयान से पलटे इमरान...कहा-भगत सिंह, महात्मा गांधी व आंबेडकर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:27 PM (IST)

    Saharanpur News: इमरान मसूद ने शहीदे आजम भगत सिंह की तुलना हमास से करने वाले अपने बयान से यू-टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह, महात्मा गांधी और आंबेडकर की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। मसूद ने पहले फिलिस्तीन में हमास की लड़ाई की तुलना भगत सिंह से की थी, लेकिन अब वे इससे पलट गए हैं। उन्होंने बंटवारे का सबसे बड़ा दोषी जिन्ना को बताया और सरकार पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया।

    इमरान ने कहा-भगत सिंह, महात्मा गांधी, आंबेडकर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। इमरान मसूद द्वारा बिहार चुनाव के दौरान शहीदे आजम सरदार भगत सिंह की तुलना हमास से करने के बयान से पलटी मार ली है। अब इमरान का पलटी मारने का बयान एक बार फिर सोशल मीडिया की सुर्खियां बना है।
    सांसद इमरान मसूद ने फिलिस्तीन में हमास की लड़ाई की तुलना सरदार भगत सिंह से की थी। अब इमरान का कहना है कि उन्होंने सरदार भगत सिंह का नाम तक नहीं लिया। सब अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरदार भगत सिंह हों या महात्मा गांधी अथवा आंबेडकर उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। वैसे भी किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है।

    जमीन की लड़ाई का तरीका अलग हो सकता है। गाजा में एक लाख लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा भारत सरकार ने यूनाईटेडनेशन में फिलिस्तीन का समर्थन किया है, वैसे भी इंसान द्वारा इंसान को मारने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों के जवाब में इमरान ने कहा कि शहीदे आजम के साथ हमारा मिट्टी का रिश्ता है। बंटवारे का सबसे बड़ा दोषी वे जिन्ना को मानते हैं, पाकिस्तानी कितने धूर्त व झूठे हैं, दुनियां जानती है।

    सरकार अगर कामयाबी की बात करती है तो पीओके में भारत का झंडा फहराकर आते एक दम युद्ध क्यों रोक दिया, जबकि हमने बांग्लादेश बनाकर दिखाया है। बिहार में मुस्लिम उपमुख्यमंत्री के सवाल पर इमरान ने कहा कि जो ये कह रहे हैं, वह बना दें ना, वह तो मुस्लिम को टिकट तक नहीं देते है। यह सरकार मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात क्यों नहीं की जाती, झूठे बयान जारी कराकर जनता को गुमराह किया जा रहा है।