शहीदे आजम भगत सिंह की तुलना हमास वाले बयान से पलटे इमरान...कहा-भगत सिंह, महात्मा गांधी व आंबेडकर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। इमरान मसूद द्वारा बिहार चुनाव के दौरान शहीदे आजम सरदार भगत सिंह की तुलना हमास से करने के बयान से पलटी मार ली है। अब इमरान का पलटी मारने का बयान एक बार फिर सोशल मीडिया की सुर्खियां बना है।

सांसद इमरान मसूद ने फिलिस्तीन में हमास की लड़ाई की तुलना सरदार भगत सिंह से की थी। अब इमरान का कहना है कि उन्होंने सरदार भगत सिंह का नाम तक नहीं लिया। सब अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरदार भगत सिंह हों या महात्मा गांधी अथवा आंबेडकर उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। वैसे भी किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जमीन की लड़ाई का तरीका अलग हो सकता है। गाजा में एक लाख लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा भारत सरकार ने यूनाईटेडनेशन में फिलिस्तीन का समर्थन किया है, वैसे भी इंसान द्वारा इंसान को मारने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों के जवाब में इमरान ने कहा कि शहीदे आजम के साथ हमारा मिट्टी का रिश्ता है। बंटवारे का सबसे बड़ा दोषी वे जिन्ना को मानते हैं, पाकिस्तानी कितने धूर्त व झूठे हैं, दुनियां जानती है।