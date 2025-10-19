मानसिक रोगी है तीन बच्चे व पत्नी का हत्यारोपित...चिकित्सकों की सलाह पर अब यह सब किया गया उसके साथ

जागरण संवादददाता, सहारनपुर। गांव सांगाठेड़ा में सात महीने पहले पत्नी नेहा और तीनों बच्चों की हत्या के मामले में सहारनपुर जेल में बंद योगेश रोहिला को चिकित्सकों की टीम ने मानसिक रोगी घोषित कर दिया है। इसके बाद गुरुवार को बंदी योगेश को बनारस स्थित मानसिक रोगी जेल में शिफ्ट कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गंगोह थाना क्षेत्र के गांव सांगाठेड़ा निवासी भाजपा नेता योगेश रोहिला ने 22 मार्च को अपने घर में जघन्य वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी। योगेश ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पत्नी नेहा, बेटी श्रद्धा और बेटे शिवांश व देवांश के सिर में गोली मार दी थी। चिकित्सकों ने तीनों बच्चों को उसी दिन मृत घोषित कर दिया था, जबकि नेहा ने भी तीसरे दिन पीजीआइ चंडीगढ़ में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। पूरे परिवार की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित योगेश को जेल भेज दिया था। जेल में भी योगेश का व्यवहार असामान्य दिख रहा था। जिला कारागार में बंदी योगेश पर कारागार प्रशासन कड़ी निगरानी कर रहा था। हर गुरुवार को जेल में उसकी काउंसलिंग भी कराई जा रही थी।