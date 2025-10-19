Language
    मानसिक रोगी है तीन बच्चे व पत्नी का हत्यारोपित...चिकित्सकों की सलाह पर अब यह सब किया गया उसके साथ

    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:03 PM (IST)
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    Saharanpur News : अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या के आरोपी पति को मानसिक रोगी घोषित कर दिया गया है। डॉक्टरों की सलाह पर उसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने आरोपी की मानसिक स्थिति का आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया। पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चलेगा।

    मानसिक रोगी है तीन बच्चे व पत्नी का हत्यारोपित पति। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवादददाता, सहारनपुर। गांव सांगाठेड़ा में सात महीने पहले पत्नी नेहा और तीनों बच्चों की हत्या के मामले में सहारनपुर जेल में बंद योगेश रोहिला को चिकित्सकों की टीम ने मानसिक रोगी घोषित कर दिया है। इसके बाद गुरुवार को बंदी योगेश को बनारस स्थित मानसिक रोगी जेल में शिफ्ट कर दिया है।

    गंगोह थाना क्षेत्र के गांव सांगाठेड़ा निवासी भाजपा नेता योगेश रोहिला ने 22 मार्च को अपने घर में जघन्य वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी। योगेश ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से पत्नी नेहा, बेटी श्रद्धा और बेटे शिवांश व देवांश के सिर में गोली मार दी थी। चिकित्सकों ने तीनों बच्चों को उसी दिन मृत घोषित कर दिया था, जबकि नेहा ने भी तीसरे दिन पीजीआइ चंडीगढ़ में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। पूरे परिवार की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपित योगेश को जेल भेज दिया था। जेल में भी योगेश का व्यवहार असामान्य दिख रहा था। जिला कारागार में बंदी योगेश पर कारागार प्रशासन कड़ी निगरानी कर रहा था। हर गुरुवार को जेल में उसकी काउंसलिंग भी कराई जा रही थी।

    जेल सूत्रों के मुताबिक योगेश कभी खुद को बड़ा नेता बताता था तो कभी आत्महत्या करने की बात कहता था। ऐसे में मनोरोग चिकित्सकों के पैनल से उसकी जांच कराई गई। पैनल ने उसकी मानसिक स्थिति की जांच की तथा 14 दिनों तक उसकी हरकतों पर नजर रखने के बाद एक सप्ताह पहले उसे मानसिक रोगी घोषित कर दिया। इसके बाद जिला कारागार प्रशासन के अनुरोध पर गुरुवार को योगेश को बनारस स्थित मानसिक रोगी कारागार में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं, इस बीच नेहा और तीनों बच्चों की हत्या के मामले में योगेश के खिलाफ दर्ज मुकदमे का ट्रायल भी शुरू हो गया है। सितंबर माह में ही एडीजे प्रथम की कोर्ट में योगेश के मामले की सुनवाई शुरू हुई है।