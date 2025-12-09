सहारनपुर में 15 हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर मुठभेड़ में गिरफ्तार, दो साथी फरार
सहारनपुर के फतेहपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ में 15 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर शाहरुख को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में शाहरुख गोली लगने से घायल हो गया, जबकि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। फतेहपुर थाना पुलिस ने सोमवार देर रात को मुठभेड़ में हत्या के प्रयास के मामले में फरार 15 हजार रुपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर शाहरुख को गिरफ्तार किया। इस दौरान वह गोली लगने से घायल हो गया।
पुलिस ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि उसके दो अन्य साथी भाग निकले। आरोपित के पास से एक तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई है।
एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देश पर जिले में हत्या, लूट, चोरी, गो-तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार रात को फतेहपुर थाना पुलिस ने रुड़की रोड पर गांव गंगाली मोड़ पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की।
इसी दौरान बाइक पर सवार कुछ युवकों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया, जिसके परिणामस्वरूप एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी।
पकड़े गए बदमाश की पहचान गंदेवड़ा गांव निवासी शाहरुख पुत्र छोटा उर्फ फैय्याज के रूप में हुई है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, गोहत्या, आर्म्स एक्ट, गैंग्स्टर एक्ट सहित 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब फरार आरोपितों की तलाश में जुटी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।