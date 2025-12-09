सहारनपुर में 15 हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर मुठभेड़ में गिरफ्तार, दो साथी फरार

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। फतेहपुर थाना पुलिस ने सोमवार देर रात को मुठभेड़ में हत्या के प्रयास के मामले में फरार 15 हजार रुपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर शाहरुख को गिरफ्तार किया। इस दौरान वह गोली लगने से घायल हो गया।

पुलिस ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि उसके दो अन्य साथी भाग निकले। आरोपित के पास से एक तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई है।

एसएसपी आशीष तिवारी के निर्देश पर जिले में हत्या, लूट, चोरी, गो-तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार रात को फतेहपुर थाना पुलिस ने रुड़की रोड पर गांव गंगाली मोड़ पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की।