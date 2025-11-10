Language
    फर्जी क्लेम.. और 13.97 करोड़ की जीएसटी चोरी, यूं पकड़ में आया मामला

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    सहारनपुर में फर्जी ITC क्लेम के जरिए 13.97 करोड़ रुपये की GST चोरी का मामला सामने आया है। राज्य कर विभाग ने दो आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आरोप है कि नंदिनी ओवरसीज और सिंह एंटरप्राइजेज नामक फर्मों ने बोगस बिलिंग के माध्यम से सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जीएसटी चोरी करने का एक और मामला सामने आया है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जीएसटी चोरी करने का एक और मामला सामने आया है। फर्जी आईटीसी क्लेम कर 13.97 करोड़ रुपये जीएसटी चोरी की गई। इस मामले में राज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त ने सदर बाजार थाने में दो आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू की। राज्य कर विभाग में खंड सात के सहायक आयुक्त ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि फर्म नंदिनी ओवरसीज के नाम से रजिस्टर्ड है।

    का कार्यालय मिशन बाजार में दर्शाया गया है, जबकि फर्म का पंजीयन मनोज निवासी मंगोलपुरी नई दिल्ली ने कराया था। जिनका बैंक खाता एचडीएफसी बैंक मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब में है। आरोप है कि मनोज ने अन्य फर्मों के साथ मिलकर बोगस बिलिंग के माध्यम से फर्जी आईटीसी यानि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया।

    सरकार को दो करोड़ सात लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया है। अमरदीप सिंह नाम व्यक्ति ने अपनी फर्म सिंह एंटरप्राइजेज के जरिए फर्जी बिलिंग कर करीब 13.90 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) क्लेम किया। बैंक खाता करनाल के कुंजपुरा रोड शाखा में है। जीएसटी चोरी करने के मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।