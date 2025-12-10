शादी के लिए लड़की देखने आए युवक ने कह दी ऐसी बात...भड़क गया लड़की का परिवार, जूते-चप्पल की माला पहनाकर गली में घुमाया

संवाद सूत्र, जागरण, सहारनपुर। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक मोहम्मदपुर गाढ़ा में रिश्ते के लिए लड़की देखने आया था। डेढ़ साल से शादी की बातचीत चल रही थी, लेकिन सोमवार को अचानक उस समय हंगामा हो गया।

जब युवक ने लड़की को देखने के बाद कहा कि अब अब्बू देखेंगे और वही बताएंगे। इस बात पर युवती के स्वजन का गुस्सा भड़क गया। आरोप है कि युवती के स्वजन ने डेढ़ लाख रुपये लेने के बाद भी युवक के साथ मारपीट की।

मकान के अंदर युवक को जूते-चप्पल की माला पहनाकर गली में घुमाया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू की। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला युवक जनकपुरी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गाढ़ा में शादी के लिए युवती को देखने आया था। दोनों परिवार के बीच शादी को लेकर करीब डेढ़ साल से बातचीत चल रही थी।

युवक का आरोप है कि लड़की के स्वजन ने साजिश के तहत उनसे बातचीत करने अपने माता और जीजा के साथ अपने घर बुलाया था। झूठी कहानी गढ़कर झूठे आरोप लगाते हुए उस पर शादी से इनकार करने का आरोप लगा दिया।