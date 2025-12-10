शादी के लिए लड़की देखने आए युवक ने कह दी ऐसी बात...भड़क गया लड़की का परिवार, जूते-चप्पल की माला पहनाकर गली में घुमाया
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शादी के लिए लड़की देखने आए एक युवक ने कहा कि अब अब्बू देखेंगे और वही बताएंगे। ये सुनते ही लड़की का परिवार भड़क गया। गुस्स ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, सहारनपुर। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक मोहम्मदपुर गाढ़ा में रिश्ते के लिए लड़की देखने आया था। डेढ़ साल से शादी की बातचीत चल रही थी, लेकिन सोमवार को अचानक उस समय हंगामा हो गया।
जब युवक ने लड़की को देखने के बाद कहा कि अब अब्बू देखेंगे और वही बताएंगे। इस बात पर युवती के स्वजन का गुस्सा भड़क गया। आरोप है कि युवती के स्वजन ने डेढ़ लाख रुपये लेने के बाद भी युवक के साथ मारपीट की।
मकान के अंदर युवक को जूते-चप्पल की माला पहनाकर गली में घुमाया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू की।
बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला युवक जनकपुरी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गाढ़ा में शादी के लिए युवती को देखने आया था। दोनों परिवार के बीच शादी को लेकर करीब डेढ़ साल से बातचीत चल रही थी।
युवक का आरोप है कि लड़की के स्वजन ने साजिश के तहत उनसे बातचीत करने अपने माता और जीजा के साथ अपने घर बुलाया था। झूठी कहानी गढ़कर झूठे आरोप लगाते हुए उस पर शादी से इनकार करने का आरोप लगा दिया।
युवक ने पुलिस को बताया कि उससे आरोपितों ने 90 हजार रुपए किसी व्यक्ति के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद दबाव बनाकर 60 हजार रुपए और मंगवाए। इसके बाद भी उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करते हुए उसे जूते-चप्पल की माला पहनाकर गली में घुमाया गया।
उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। थाना जनकपुरी में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने युवती के पक्ष के छह आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
