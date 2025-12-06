Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रीन फील्ड रोड के सिविल वर्क के लिए 51 करोड़ जारी, हरियाणा तक हो जाएगी बेहतर कनेक्टिविटी

    By Sanjeev Kumar Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:54 PM (IST)

    सहारनपुर से हरियाणा के यमुनानगर तक बनने वाली ग्रीन फील्ड रोड के सिविल कार्य के लिए 51 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। लोक निर्माण विभाग जल्द ही 30 मीटर के ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सहारनपुर से हरियाणा के यमुनानगर की सीमा तक बनने वाले ग्रीन फील्ड रोड के सिविल वर्क के लिए 51 करोड़ की राशि मिली है।

    लोक निर्माण विभाग जल्द ही रोड पर 30 मीटर के नदी पुल सहित 28 पुलिया के निर्माण का काम शुरू कराया जाएगा। रोड के 35 प्रतिशत भूमि की खरीद पूरी हो चुकी है।निर्माण शुरू होने पर एक वर्ष के भीतर काम पूरा कर लिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सहारनपुर नकुड़-सहारनपुर मार्ग पर गांव सढौली से 10 मीटर चौड़ी और 12 किमी लंबी ग्रीन फील्ड रोड हरियाणा के यमुनानगर के गांव जठलाना की सीमा तक बनेगी।

    हरियाणा द्वारा जठलाना में यमुनानगर रादौर मार्ग पर यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराया गया है ।ग्रीन फील्ड रोड के निर्माण से हरियाणा से सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली व उत्तराखंड की सीमा तक हरिद्वार-देहरादून पहुंचने में समय बचेगा।

    किसानों को सर्किल रेट का चार गुना की दर से भूमि का मुआवजा देने पर सहमति हुई थी।रोड के बीच में बूढ़ी यमुना नदी पर 30 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़े पुल के निर्माण सहित 28 पुलिया का निर्माण जल्द शुरू कराया जाएगा।सिविल वर्क के लिए लोक निर्माण विभाग को 51 करोड़ की राशि मिली है।

    भूमि की 35 प्रतिशत खरीद पूरी

    ग्रीन फील्ड रोड के निर्माण के लिए 20 मीटर चौड़ाई में किसानों से सहमति के आधार पर 850 किसानों से 24 हेक्टेयर भूमि की खरीद पर लगभग 60 करोड़ खर्च होंगे। लोनिवि के मुताबिक 35 प्रतिशत भूमि की खरीद पूरी हो चुकी है।

    12 किमी दो लेन रोड कैराना लोकसभा क्षेत्र और नकुड़ विधानसभा क्षेत्र में आएगी।सहारनपुर से 20 किमी दूर नकुड़ रोड से गांव सढौली से यह ग्रीन फील्ड रोड शुरु होगा।

    रोड के निर्माण पर 118 करोड़ 34 लाख 40 हजार की लागत आएगी। गांव टाबर अहतमाल, टाबर, नारायणपुर, महापुर, साहबामाजरा, सरूरपुर तगा प्रथम, सरूरपुर तगा-द्वितीय, सरूरपुर तगा तृतीय, सरूरपुर तगा, सढौली, पिलखन में भूमि की खरीद होगी।

    मुख्यमंत्रियों की बैठक में सहमति

    वर्ष-2019 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई बैठक में रोड का प्रस्ताव बना था,इसके बाद हरियाणा ने अपनी सीमा में यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराया।यूपी की सीमा की ओर शासन द्वारा रोड के निर्माण की स्वीकृति मई में जारी की गई थी।

    ग्रीन फील्ड रोड के निर्माण के लिए 35 प्रतिशत भूमि की खरीद हो चुकी है।जल्द ही अन्य भूमि के बैनामे की प्रक्रिया पूरी कराकर लघु सेतु व पुलिया का निर्माण कराया जाएगा।
    आरके सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग खंड-3