देश-विदेश में रोजगार चाहिए तो यहां क्लिक करें...किसी भी जानकारी के लिए करें काल

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन आयोग की जिला कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुआ, जिसमें देश विदेश के अलावा गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों से रोजगार संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का आह्वान किया गया।

जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत हुई आयोग की कार्यसमिति की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों एवं श्रमिकों को देश-विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन हुआ है। मिशन में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

सुमित राजेश महाजन ने बताया कि आईटीआई एवं स्किल वर्कर तथा अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी रोजगार संगम पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीकृत करना सुनिश्चित करें। किसी भी जानकारी के लिए निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 155330 पर संपर्क किया जा सकता है। जनपद में स्थित निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का भी पंजीकरण पोर्टल पर नियोजक के रूप में किया जाना आवश्यक है, ताकि नियोजक की मांग के अनुरूप एकीकृत पोर्टल पर बेरोजगार अभ्यर्थी उपलब्ध हो सके और अधिक से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।