    पंजाब के पूर्व DGP मुस्तफा चौधरी के इकलौते पुत्र आकिल का निधन, पैतृक गांव में शोक

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:19 PM (IST)

    पंजाब के पूर्व डीजीपी मो. मुस्तफा चौधरी मूल रूप से ग्राम हरडाखेड़ी सहारनपुर के निवासी हैं। उनके 35 वर्षीय पुत्र आकिल अख्तर का हृदय गति रुकने से पंचकूला में निधन हो गया। आकिल अख्तर के असामयिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। मौ. मुस्तफा चौधरी की पत्नी रजिया सुल्तान पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री रही हैं।

    आकिल अख्तर का हृदयगति रुकने से निधन (फाइल फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, चिलकाना (सहारनपुर)। पंजाब के पूर्व डीजीपी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मौहम्मद मुस्तफा चौधरी एवं पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्तान के इकलौते पुत्र आकिल अख्तर (35 वर्ष) का बीती रात हृदयगति रुक जाने से निधन हो गया। आकिल अख्तर के असामयिक निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।
    मूल रूप से ग्राम हरडाखेड़ी, थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर के निवासी मौ. मुस्तफा चौधरी रिटायरमेंट के बाद इन दिनों पंचकूला (हरियाणा) में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। बीती रात आकिल अख्तर को अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई। स्वजन ने उन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि उनकी मृत्यु हृदयगति रुकने (कार्डियक अरेस्ट) से हुई।
    मृतक आकिल अख्तर अपने पीछे पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गए हैं। सुबह से ही हरडाखेड़ी और आसपास के गावों से रिश्तेदारों, जनप्रतिनिधियों और परिचितों का पंचकूला स्थित उनके आवास पर शोक व्यक्त करने के लिए आना जारी रहा।
    मौ. मुस्तफा चौधरी का परिवार राजनीति और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय रहा है। उनकी पत्नी रजिया सुल्तान कांग्रेस पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं और पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रही हैं। राजनीति में सक्रिय होने से पूर्व वे सरसावा की ब्लाक प्रमुख चुनी गई थीं। वहीं, मौ. मुस्तफा के बड़े भाई चौधरी ताहिर हसन वर्तमान में ब्लाक प्रमुख सरसावा के पद पर कार्यरत हैं।
    अख्तर की नमाजे-जनाजा आज शाम लगभग चार बजे उनके पैतृक गांव हरडाखेड़ी स्थित कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। इस दौरान क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल होंगे।

