    पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा बोले, मेरे बेटे अकिल की मौत पर हो रही सियासत, वह घर में लगा चुका था आग

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:29 PM (IST)

    पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने अपने बेटे अकिल की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि कुछ लोग इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अकिल मानसिक रूप से बीमार था और उसे उसकी हरकतों के कारण कई बार स्कूल और यूनिवर्सिटी से निकाला गया था। 

    पंजाब के पूर्व डीजीपी मो. मुस्तफा, उनके पुत्र का फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पंचकुला में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत के मामले में फिर नया मोड़ आया है। गांव हरड़ाखेड़ी में पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने मंगलवार को पत्रकारों से वार्ता की थी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा कि उनका बेटा साइकोटिक था। बेटे अकिल को उसकी हरकतों पर पिछले 18 साल में स्कूल और यूनिवर्सिटी से कई बार निकाला गया। 

    बेटे की हरकतों से थे परेशान 

    उसको पढ़ाने के लिए कई स्कूल बदले। वह बेटे की हरकतों से परेशान थे। पूर्व डीजीपी ने कहा कि बेटा कई बार पुलिस वालों के साथ मारपीट कर चुका था। बेटे ने घर में आग भी लगाई। पंजाब पुलिस से पचास बार शिकायत की और उन्हें पुलिस से माफी मांगनी पड़ी। अकिल अख्तर वर्ष 2024 से वह साइकोटिक हो गया था।
    उसने वीडियो में हम लोगों को कोठा चलाने वाला बना दिया। 27 अगस्त को पहला वीडियो बनाया और आठ अक्टूबर को फिर दूसरा वीडियो बनाया। जिसमें वह माफी मांग रहा था। कुछ सियासी लोग हैं, जो खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराने वाले शमशुद्दीन को उनके खिलाफ कोई और इस्तेमाल कर रहा है।

    मलेर कोटला जाने की तैयारी में पूर्व डीजीपी

    सूत्रों के मुताबिक पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा वर्तमान में अपने पैतृक हरड़ाखेड़ी में रह रहे हैं। पंजाब के मलेर कोटला में 25 अक्टूबर को शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर वह गुरुवार को मलेर कोटला के लिए रवाना होंगे।