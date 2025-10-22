पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा बोले, मेरे बेटे अकिल की मौत पर हो रही सियासत, वह घर में लगा चुका था आग

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पंचकुला में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की मौत के मामले में फिर नया मोड़ आया है। गांव हरड़ाखेड़ी में पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने मंगलवार को पत्रकारों से वार्ता की थी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा कि उनका बेटा साइकोटिक था। बेटे अकिल को उसकी हरकतों पर पिछले 18 साल में स्कूल और यूनिवर्सिटी से कई बार निकाला गया।

बेटे की हरकतों से थे परेशान उसको पढ़ाने के लिए कई स्कूल बदले। वह बेटे की हरकतों से परेशान थे। पूर्व डीजीपी ने कहा कि बेटा कई बार पुलिस वालों के साथ मारपीट कर चुका था। बेटे ने घर में आग भी लगाई। पंजाब पुलिस से पचास बार शिकायत की और उन्हें पुलिस से माफी मांगनी पड़ी। अकिल अख्तर वर्ष 2024 से वह साइकोटिक हो गया था।

उसने वीडियो में हम लोगों को कोठा चलाने वाला बना दिया। 27 अगस्त को पहला वीडियो बनाया और आठ अक्टूबर को फिर दूसरा वीडियो बनाया। जिसमें वह माफी मांग रहा था। कुछ सियासी लोग हैं, जो खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराने वाले शमशुद्दीन को उनके खिलाफ कोई और इस्तेमाल कर रहा है।