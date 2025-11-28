Language
    पिता ने मोड़ा ट्रैक्टर, पहिये के नीचे आकर ढाई साल के बेटे की मौत

    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:50 AM (IST)

    ट्रैक्टर पर बैठने की चाह में दौड़ा था बालक दादी घायल

    जासं, सहारनपुर : पिता द्वारा ट्रैक्टर मोड़ने के दौरान पहिये के नीचे आकर ढाई साल के बेटे की मौत हो गई। उसको बचाने के प्रयास में दादी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

    नगर के मुहल्ला महाजनान निवासी अंकुर शाम पांच बजे खेत से ट्रैक्टर लेकर लौटा था। वह अपने घेर में ट्रैक्टर खड़ा करने का प्रयास कर रहा था। वहीं पर उसका ढाई साल का बेटा मोंटू अपनी दादी के साथ खेल रहा था। अंकुर का अपने बेटे की तरफ ध्यान नहीं था। अचानक ट्रैक्टर पर बैठने की चाह में बालक पिता की तरफ दौड़ पड़ा और पहिये के नीचे आ गया। उसको बचाने के प्रयास में दादी सुदेश भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। बालक की मौत से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। शाम के समय ही बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया।