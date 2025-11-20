Language
    एसएसपी का फोटो लगाकर बनाई फर्जी फेसबुक आइडी, ठगी का प्रयास...यूं हुआ मामले का राजफाश

    By Sanju Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:17 PM (IST)

    एक सनसनीखेज मामले में, साइबर अपराधियों ने एसएसपी की तस्वीर का उपयोग करके एक नकली फेसबुक आईडी बनाई और लोगों को ठगने की कोशिश की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर सतर्क रहने की अपील की है।

    एसएसपी की तस्वीर का उपयोग करके एक नकली फेसबुक आईडी बनाई और लोगों को ठगने की कोशिश की। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। एसएसपी आशीष तिवारी की फोटो लगाकर आरोपितों ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाई और लोगों से ठगी का प्रयास किया। मामला जानकारी में आने के बाद पुलिस में खलबली मच गई।

    इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू की। इंटरनेट मीडिया सेल में कार्यरत निरीक्षक इंद्रेश कुमार ने थाने में तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने एसएसपी आशीष तिवारी की फोटो लगाकर आशीष तिवारी नाम से ही फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया। यह आइडी फेसबुक पर जिसका यूआरएल शेख. शाब 251268 बताया गया है। अज्ञात व्यक्ति उसी फर्जी अकाउंट से एसएसपी के परिचित लोगों को चैट कर भ्रमित कर रहा है। कई लोगों से आरोपित ने ठगी का प्रयास भी किया। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

