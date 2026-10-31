सहारनपुर: 2000 करोड़ की नकली करेंसी का झांसा, बिहार के कारोबारियों से 21 लाख की ठगी

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। एंटीक वस्तुओं का कारोबार कराने और मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर बिहार के दो कारोबारियों से 21 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दिल्ली, मिर्जापुर निवासी दो लोगों ने पहले एंटीक वस्तुओं का संग्रह बेचने का लालच दिया और फिर दो हजार रुपये के पुराने नोट बदलवाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठ ली। आरोपितों ने अपने पास दो हजार करोड़ रुपये की करेंसी होने का दावा किया था।

आरोपितों ने दोनों कारोबारियों के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद समेत तीन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बिहार के दो कारोबारियों को एंटीक वस्तुओं में मोटा मुनाफा कमाने का दिया था लालच बिहार के बक्सर जिले के दुबोली गांव निवासी कृष्णाकांत दुबे खेतीबाड़ी के साथ एंटीक वस्तुओं की खरीद-बिक्री का काम करते हैं। उनके मुताबिक, बनारस निवासी परिचित गुड्डू के माध्यम से उनकी मुलाकात सहारनपुर के मिर्जापुर निवासी शाहनवाज से हुई थी। शाहनवाज ने एंटीक वस्तुओं का संग्रह होने और उन्हें अच्छे दामों पर बेचने का प्रस्ताव दिया। इसी सिलसिले में कृष्णाकांत दो-तीन बार सहारनपुर आए, लेकिन उन्हें कोई सामान नहीं दिया गया। इसके बाद वह अपने मित्र मनुरंजन कुमार सिन्हा के साथ सहारनपुर पहुंचे।

विरोध करने पर होटल में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप आरोप है कि यहां शाहनवाज ने एंटीक कारोबार के साथ ही एक दूसरे काम में मोटा मुनाफा कमाने का प्रस्ताव रखा। कुछ दिन बाद अनिल कुमार पांडेय के माध्यम से उन्हें एक वीडियो भेजा गया, जिसमें बक्सों में दो-दो हजार रुपये के नोटों की गड्डियां दिखाई गई थीं। शाहनवाज ने फोन पर दावा किया कि उसके पास दो हजार रुपये के दो हजार करोड़ रुपये हैं। इन्हें बदलवाने की व्यवस्था करने पर एंटीक वस्तुओं में भी अच्छा मुनाफा दिलाने का भरोसा दिया।