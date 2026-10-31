चक्रवाती तूफान 'अर्णब' का असर: लखनऊ सहित 20 जिलों में आज बारिश की चेतावनी, उरई सबसे ठंडा शहर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP Weather Today: चक्रवाती तूफान 'अर्णब' के असर से राजधानी सहित कई जिलों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। शुक्रवार को दिनभर हुई बारिश और ठंडी हवा के चलने से अधिकतम तापमान में 7.6 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। सक्रिय हुए गहरे अवदाब का सीधा असर पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है।

लखनऊ में सुबह से ही घने बादल छाए रहे और तेज हवा ने मौसम खुशनुमा कर दिया। मौसम विभाग ने शनिवार को भी लखनऊ समेत 20 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बरसात की चेतावनी जारी की है। उरई सबसे ठंडा मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को लखनऊ में 0.9 मिमी और पूरे प्रदेश में औसतन 7.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के जिलों में सबसे ज्यादा असर रहा। हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने से अधिकतम तापमान में सामान्य से काफी गिरावट हुई है। शनिवार को भी यही स्थिति रहने के पूर्वानुमान हैं।

राजधानी लखनऊ में 0.9 मिमी बारिश लखनऊ में अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 16.2 डिग्री सेल्सियस के साथ उरई प्रदेश में सबसे ठंडा जिला रहा, जबकि हरदोई में न्यूनतम पारा 17 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

हालांकि, रविवार से चक्रवात का असर खत्म होने लगेगा। सोमवार से तेज धूप निकलने के आसार हैं।