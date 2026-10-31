Weather Update: जम्मू-कश्मीर में फिर बदल सकता है मौसम, दो दिन बारिश और बर्फबारी के संकेत, जानें ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आने वाले कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र, श्रीनगर से मिली जानकारी अनुसार, 31 अक्टूबर को मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। वहीं 1 से 3 नवंबर तक आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है।

इस दौरान 1 नवंबर की देर शाम कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 4 से 7 नवंबर तक मौसम अमूमन शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि 5 नवंबर की देर शाम कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है।

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 7 नवंबर तक किसी बड़े मौसम बदलाव की संभावना नहीं है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों की कटाई और अन्य कृषि कार्य जारी रखें। कश्मीर के पर्यटन स्थलों में रातें सर्द मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, श्रीनगर में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री कम 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा। पर्यटन स्थल पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे सुबह और रात के समय ठंड बढ़ गई है। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस रहा।