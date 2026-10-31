नेपाल से नकली नोटों का कारोबार, बिहार के 2 तस्करों पर NIA का शिकंजा

राज्य ब्यूरो, पटना। नेपाल से नकली भारतीय नोटों की तस्करी कर बिहार के बाजारों में खपाने से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने दो आरोपितों के खिलाफ शुक्रवार को आरोपपत्र दाखिल किया।

इनमें भरत महासेठ और शिव कुमार राउत उर्फ मेहमान शामिल हैं। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

चाची के माध्यम से होता था खेल

यह मामला मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के दुहबी बाजार से जुड़ा है। यहां इस वर्ष दो अगस्त को एसएसबी, बिहार एसटीएफ और बिहार पुलिस की संयुक्त छापामारी में 281 जाली भारतीय नोट बरामद किए गए थे।