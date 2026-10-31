नेपाल से नकली नोटों का कारोबार, बिहार के 2 तस्करों पर NIA का शिकंजा
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नेपाल से बिहार में नकली भारतीय नोटों की तस्करी के मामले में दो आरोपियों, भरत ...और पढ़ें
HighLights
एनआईए ने नकली नोट तस्करी में दो पर आरोपपत्र दाखिल किया।
नेपाल से बिहार में खपाए जा रहे थे जाली भारतीय नोट।
मधुबनी से 50,150 रुपये के नकली नोट बरामद हुए थे।
राज्य ब्यूरो, पटना। नेपाल से नकली भारतीय नोटों की तस्करी कर बिहार के बाजारों में खपाने से जुड़े एक मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने दो आरोपितों के खिलाफ शुक्रवार को आरोपपत्र दाखिल किया।
इनमें भरत महासेठ और शिव कुमार राउत उर्फ मेहमान शामिल हैं। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
चाची के माध्यम से होता था खेल
यह मामला मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के दुहबी बाजार से जुड़ा है। यहां इस वर्ष दो अगस्त को एसएसबी, बिहार एसटीएफ और बिहार पुलिस की संयुक्त छापामारी में 281 जाली भारतीय नोट बरामद किए गए थे।
इन नोटों का कुल मूल्य 50,150 रुपये था। NIA की जांच में सामने आया कि दोनों आरोपित हीरा महासेठ उर्फ चाची के माध्यम से नेपाल से नकली नोट भारत मंगवाते थे। इन नोटों को असली बताकर आसपास के भारतीय बाजारों में चलाने की योजना थी।
शुरुआत में बासोपट्टी थाने में तीन आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने जांच एनआइए को सौंप दी।
एजेंसी ने सितंबर को मामला अपने हाथ में लिया। आठ अक्टूबर को मधुबनी में 12 ठिकानों पर छापेमारी कर डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, नकदी और अन्य सामान जब्त किए गए थे। मामले में आगे की जांच जारी है।
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