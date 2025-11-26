उत्तराखंड के पूर्व CM का बड़ा बयान, कहा- 'SIR के जरिए भाजपा वोट चोरी कर अपनी सरकार बनाने में लगी है'

Language
    उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर 'SIR' के माध्यम से वोट चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इसी तरीके से अपनी सरकार बनाने में लगी है। गांव मुसैल निवादा में कुलवंत सिंह के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हरीश रावत शामिल हुए।

    छुटमलपुर के मुसैल में आयोजित कार्यक्रम में बोलते उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत

    संवाद सूत्र, जागरण, छुटमलपुर (सहारनपुर)। उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बेहट विधानसभा के गांव मुसैल निवादा में कुलवंत सिंह के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुये कहा कि 'उत्तराखण्ड में विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला है।'

    'प्रदेश में छोटे किसानों से जमीन के पट्टे छीनकर सरकार उन्हें मजदूर बनने की राह पर धकेल रही है।' पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 'उत्तराखंड में सरकार के पास जनता को बताने को कोई उपलब्धि नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा विकास योजनाओं के लिए जो धन आवंटित किया जा रहा है उसका कोई हिसाब-किताब नहीं दिया जा रहा है।'

    आगे कहा कि 'स्मार्ट सिटी के नाम पर धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों द्वारा स्थापित किए गए आपसी भाईचारे को साजिश के तहत समाप्त किया जा रहा है। किसानों की जमीनों को सरकार साजिश के तहत कौड़ियों के भाव उद्योगपतियों को बेच रही है।'

    रावत ने आगे कहा कि 'वर्तमान सरकार के शासनकाल में राशन, डीज़ल, बिजली आदि वस्तुएं मंहगाई की भेंट चढ़ रही है। व्यापारी वर्ग, युवा, किसान, मज़दूर, मध्यमवर्ग गरीब होता जा रहा है।' उन्होंने कहा कि देश में 'एसआईआर लागू कर भाजपा चुनाव आयोग की मदद से आमजन को परेशान एवं वोट चोरी कर अपनी सरकारें बनाने में लगी है। हाल ही में बिहार में हुए चुनाव उसका उदाहरण है।'

    उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से गुटबाजी समाप्त कर कांग्रेस को मजबूत करने की अपील की। इस दौरान कांग्रेसी ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय महासचिव मुजतबा एडवोकेट, सुशील राठी, कांग्रेस ज़िलाध्यक्ष संदीप राणा, राव आफाक, राव शाहिद प्रधान, गुडम के प्रधान राव फ़रमान, अब्दुल हसीब, असलमखेड़ी, मनोज चौधरी, सुखदेव चौहान आदि मौजूद रहे।