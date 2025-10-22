बेटे की मौत पर पूर्व डीजीपी का खुलासा: क्या है राजनीतिक साजिश?

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। पंचकुला में दवा की ओवरडोज लेने से हुई बेटे की मौत के बाद पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने मंगलवार को मुंह खोला है। इससे पहले घर में कैद वह और अन्य स्वजन लोगों से दूरी बनाए हुए थे। चिलकाना थाने के गांव हरड़ाखेड़ी स्थित आवास पर मंगलवार को उन्होंने प्रेसवार्ता की।

उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो व मुकदमा दर्ज होने को राजनीतिक विरोधियों की साजिश करार देते हुए कहा कि बेटे की मौत के गम के भाव दबा लिए थे, लेकिन अब अंदर का सोल्जर निकला है। देश के दुश्मनों से लड़ा हू और लडूंगा। एसआइटी की जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा।

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित आरोपों से भरी बेटे अकील की वीडियो पर उन्होंने कहा कि बेटा साइकोटिक था, जिसका इलाज चल रहा था। अकील ने दूसरी वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की है, जिसमें उसने अपनी गलती का स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि बेटे की लिखी हुई डायरी भी पुलिस को सौंपी जाएगी।

18 अक्टूबर की रात पंचकुला स्थित पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की अकील अख्तर की दवा की ओवरडोज लेने से मौत हाे गई थी। हरड़ाखेड़ी गांव में बेटे के शव का सुपुर्द ए खाक किया गया। पूर्व डीजीपी परिवार के साथ पैतृक गांव में रह रहे हैं।

उधर, पंचकुला में पूर्व डीजीपी समेत उनकी पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री रही पत्नी रजिया सुल्तना समेत बेटी व बहू पर हत्या व साजिश का मुकदमा दर्ज हो गया। इसी बीच इंटरनेट मीडिया पर बेटे अकील की 27 अगस्त को जारी वीडियो प्रसारित हो गई।

मंगलवार देर शाम पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तपुा ने पत्रकारों से वार्ता कर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया। कहा कि राजनीति में उनके साथ घटिया मानसिकता की घिनोनी हरकत की गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। एसआइटी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। इससे पहले पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और अन्य स्वजन ने लोगों से दूरी बना रखी थी।

उन्होंने कहा कि उनका बेटा साइकोटिक था। वह कुछ भी कह देता और कुछ भी कर सकता था। शमसुद्दीन के पीछे बडा राजनैतिक सपोर्ट है। परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर बेटे अकील का पोस्टमार्टम कराया, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि दुश्मन बहुत हैं, जो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।

पूर्व डीजीपी ने बताया घटना वाली रात का वाकया पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि अकील दिन में सोता था और रात को जागता था। घटना वाली रात आठ बजे खाना खाने के बाद बेटी ने अकील के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। बेटी ने कमरे के पीछे वाले दरवाजे को खोलकर देखा तो अकील अचेत था। तत्काल उसे अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था।