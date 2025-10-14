सहारनपुर पुलिस की गोकशों के साथ मुठभेड़, फायरिंग में गैंग्स्टर की टांग में लगी गोली, किया गिरफ्तार, दो फरार
सहारनपुर में बेहट कस्बे के निकट पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गैंग्स्टर गोली लगने से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से फरार हुए इसके दो साथियों को पकड़ने को कांबिंग की, लेकिन सफलता नहीं मिली। घायल गैंग्स्टर के खिलाफ कोतवाली में कई मुकदमे दर्ज है।
जागरण संवाददाता, बेहट (सहारनपुर)। बेहट कस्बे के निकट पूर्वी यमुना नहर किनारे बाग में एक गैंग्स्टर सहित तीन गोकश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में गैंग्स्टर की टांग में गोली लगी। जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा, जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठा कर फरार हो गए। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है।
इंस्पेक्टर सतपाल सिंह भाटी मयफोर्स सोमवार की देर रात पूर्वी यमुना नहर के किनारे सीएचसी से बेलका पावर हाउस के रास्ते के बीच गश्त पर थे। तभी इन्हें नहर किनारे एक आम के बाग में रोशनी दिखाई तो पुलिस उसी ओर चल पड़ी। इसी बीच पुलिस को आता देख गौहत्या की तैयारी कर रहे गौकश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग पड़े।
सीओ एसएन वैभव पांडे ने बताया कि पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में भाग रहे तीनों लोगों में से एक की टांग में गोली लगी और वह वहीं गिर पड़ा, जबकि उसके दो अन्य साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। पहचान करने पर घायल कोतवाली का गैंग्स्टर इरफान पुत्र बशीर निवासी मोहल्ला सड़क पार कस्बा बेहट था।
पुलिस ने मौके से फरार हुए इसके दो साथियों की धर पकड़ के लिए रात में कांबिंग भी की। घायल गैंग्स्टर के खिलाफ कोतवाली में कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने मौके से तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खोका, एक जिंदा गोवंश और गौहत्या में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण बरामद किए हैं।
घर से लापता युवक का शव पेड़ पर लटका मिला
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। थाना गागलहेड़ी क्षेत्र में रविवार सुबह एक आम के बाग में युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव को देख ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मृतक की पहचान मनोज (32 वर्ष) पुत्र रतिराम निवासी खजुरी अकबरपुर थाना गागलहेड़ी के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार मनोज शनिवार शाम से ही घर से लापता था। परिवार ने देर रात तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रविवार सुबह ग्रामीणों ने मुजफ्फरनगर हाईवे के पास एक आम के बाग में पेड़ से शव लटका देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी।
थाना प्रभारी प्रवेश शर्मा का कहना है कि प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। स्वजन की तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
