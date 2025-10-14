सहारनपुर पुलिस की गोकशों के साथ मुठभेड़, फायरिंग में गैंग्स्टर की टांग में लगी गोली, किया गिरफ्तार, दो फरार 

जागरण संवाददाता, बेहट (सहारनपुर)। बेहट कस्बे के निकट पूर्वी यमुना नहर किनारे बाग में एक गैंग्स्टर सहित तीन गोकश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में गैंग्स्टर की टांग में गोली लगी। जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा, जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठा कर फरार हो गए। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है।

इंस्पेक्टर सतपाल सिंह भाटी मयफोर्स सोमवार की देर रात पूर्वी यमुना नहर के किनारे सीएचसी से बेलका पावर हाउस के रास्ते के बीच गश्त पर थे। तभी इन्हें नहर किनारे एक आम के बाग में रोशनी दिखाई तो पुलिस उसी ओर चल पड़ी। इसी बीच पुलिस को आता देख गौहत्या की तैयारी कर रहे गौकश पुलिस पर फायरिंग करते हुए भाग पड़े।

सीओ एसएन वैभव पांडे ने बताया कि पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में भाग रहे तीनों लोगों में से एक की टांग में गोली लगी और वह वहीं गिर पड़ा, जबकि उसके दो अन्य साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। पहचान करने पर घायल कोतवाली का गैंग्स्टर इरफान पुत्र बशीर निवासी मोहल्ला सड़क पार कस्बा बेहट था।

पुलिस ने मौके से फरार हुए इसके दो साथियों की धर पकड़ के लिए रात में कांबिंग भी की। घायल गैंग्स्टर के खिलाफ कोतवाली में कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने मौके से तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खोका, एक जिंदा गोवंश और गौहत्या में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण बरामद किए हैं।