यूपी के लोगों को बिजली बिल में मिल रही 25% तक की छूट, किसानों को होगा बड़ा फायदा

संवाद सहयोगी, देवबंद। एक दिसंबर से शुरू होने वाली बिजली बिल राहत योजना के तहत मंगलवार को ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान विद्युत बकायेदारों से योजना का लाभ लेने का आह्वान किया गया।

एक्सईएन मृत्युंजय शाही और एसडीओ पुलकित टंड के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत अधिकारी नगर और देहात क्षेत्र में उपभोक्ताओं के घरों पर पहुंचे और लोगोंं को अभियान के बारे में बताया।

अधिकारी त्रिवेणी शुगर मिल भी गए और वहां किसानों से योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। अधिकारियों ने बताया कि एक दिसंबर से शुरू होने वाली उक्त योजना के तहत बिजली बिल के मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट रखी गई है। नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ता पिछला बकाया 500 और 750 रुपये की आसान किश्तों में जमा कर सकेंगे और भुगतान ब्याजमुक्त रहेगा।