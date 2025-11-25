Language
    यूपी के लोगों को बिजली बिल में मिल रही 25% तक की छूट, किसानों को होगा बड़ा फायदा

    By Praveen Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:28 PM (IST)

    देवबंद में ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने बिजली बिल राहत योजना के बारे में जागरूकता अभियान चलाया। विद्युत बकायेदारों को योजना के लाभ बताए गए, जिसमें मूलधन पर 25% तक की छूट और आसान किश्तों में भुगतान की सुविधा शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि नियमित बिल भरने वालों को ब्याज मुक्त किश्तों का विकल्प मिलेगा और बिजली चोरी के मामलों में जुर्माने पर भी छूट दी जाएगी।

    संवाद सहयोगी, देवबंद। एक दिसंबर से शुरू होने वाली बिजली बिल राहत योजना के तहत मंगलवार को ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान विद्युत बकायेदारों से योजना का लाभ लेने का आह्वान किया गया।
    एक्सईएन मृत्युंजय शाही और एसडीओ पुलकित टंड के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत अधिकारी नगर और देहात क्षेत्र में उपभोक्ताओं के घरों पर पहुंचे और लोगोंं को अभियान के बारे में बताया।

    अधिकारी त्रिवेणी शुगर मिल भी गए और वहां किसानों से योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया। अधिकारियों ने बताया कि एक दिसंबर से शुरू होने वाली उक्त योजना के तहत बिजली बिल के मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट रखी गई है। नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ता पिछला बकाया 500 और 750 रुपये की आसान किश्तों में जमा कर सकेंगे और भुगतान ब्याजमुक्त रहेगा।

    यह भी बताया कि योजना में सामान्य से बढ़ा हुआ बिल आने पर औसत बिल भरने का प्रावधान रखा गया है। जबकि बिजली चोरी के मामलों में निर्धारित कर में 50 प्रतिशत की छूट रखी गई है। इस दौरान निगम के अवर अभियंता गुलशन झा, टीजीटू मोहम्मद जीशान समेत अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।