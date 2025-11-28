खनन सामग्री से लदा डंपर कार के ऊपर पलटा, सात लोगों की मौत... यूपी के इस जिले में हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सैयद माजरा अंडरपास के निकट शुक्रवार सुबह करीब सवा 10 बजे खनन सामग्री से लदा डंपर कार के ऊपर पलट गया। हादसे में कार सवार सात लोगों की मौत हो गई। जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहन व खनन सामग्री को हटवाया।

गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव सोना निवासी 26 वर्षीय संदीप कार से अपने मामा के यहां एक गमी की घटना में जा रहे थे। मां रानी, बहन-बहनोई, चार व सात वर्षीय भांजा तथा मौसी का बेटा विपिन भी उनके साथ थे। सैयद माजरा अंडरपास पार करने के बाद कार खड़ी कर वे किसी का इंतजार कर रहे थे कि इसी दौरान छुटमलपुर की ओर से तेज रफ्तार से आया खनन सामग्री से लदा डंपर उनकी कार के ऊपर पलट गया। कार में सवार सातों लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है।

उधर, एक अन्य हादसे में शादी समारोह से घर लौट रहे बाइक सवार युवक को आवास विकास कालोनी से होकर जेवी जैन कालेज की तरफ जाने वाले रास्ते पर कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। हकीकत नगर निवासी नरेंद्र सिंह मजीठिया ने पुलिस को बताया कि बेटा आकाश मजीठिया 13 नवंबर की रात शादी समारोह से बाइक पर सवार होकर घर आ रहा था। वह जैसे ही आवास विकास कालोनी से होकर जेवी जैन कालेज की तरफ जाने वाले मार्ग पर पीछे से कार ने टक्कर मार दी।