दीपावली पर घर को दें बुर्ज खलीफा की चमक, सहारनपुर बाजार में डिजाइनर लाइटिंग और झूमर का क्रेज

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दीपावली पर घरों की सजावट में आधुनिकता और भव्यता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। बाजार में बुर्ज खलीफा की तर्ज पर तैयार किए गए थ्रीडी टावर, आकर्षक झूमर और लालटेन शेप वाली लाइटें लोगों को खूब लुभा रही हैं। रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक डिजाइन वाली ये लाइटें घर के हर कोने को खास अंदाज देंगी।

पारंपरिक दीयों के साथ इन डिजाइनर लाइटों का इस्तेमाल दीपावली की सजावट को नया ट्रेंड दे रहा है। खास बात यह है कि कम जगह में भी इनसे घर को शानदार और शाही लुक दिया जा सकता है। इस बार बाजार में पारंपरिक सजावटी सामान के साथ आधुनिक डिजाइन की लाइटों की भी अच्छी रेंज उपलब्ध है।

दुकानों पर स्टार लाइट, डिस्को लाइट बालकनी और बरामदे के लिए स्टैंडिंग दीपक, दरवाजों के लिए फूलों की लड़ियां, दीवारों के लिए इलेक्ट्रिक पर्दे और छतों के लिए आकर्षक झूमर लोगों की पसंद बने हुए हैं। दुकानों पर एलईडी बल्बों की लड़ियां, स्टार लाइट, डिस्को लाइट और इमेजिंग लाइट भी खूब नजर आ रही हैं।

खास बात यह है कि कम बिजली खपत में बेहतर रोशनी देने वाले आइटम खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं। बाजार में झूमर की कीमत 500 से 1500 रुपये तक है। अन्य सजावटी लाइटों के दाम उनकी डिजाइन और आकार के अनुसार अलग-अलग हैं।

झालरों की मांग अधिक दुकानदार अभिषेक जैन, शिवम अग्रवाल और अमन का कहना है कि इस बार झालरों की मांग अधिक है। एलईडी झालरों में बिजली की खपत कम होने के साथ ही रोशनी भी आकर्षक रहती है। फूलों की लड़ियां, इलेक्ट्रिक गुलदस्ते और पाइप झालर के नए डिजाइन ग्राहकों को पसंद आ रहे हैं।

दुकानदार अभिषेक ने बताया कि इलेक्ट्रिक पर्दे स्मार्ट और आधुनिक जीवनशैली के लिए इलेक्ट्रिक पर्दे सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। इन्हें रिमोट कंट्रोल, मोबाइल एप या वायस असिस्टेंट के जरिए एक बटन दबाकर खोला या बंद किया जा सकता है। वहीं फूलों के गुलदस्ते किसी भी जगह में सकारात्मकता और प्राकृतिक सुंदरता जोड़ने का सबसे आसान तरीका हैं।