सहारनपुर में मौसम का मिजाज बदला, घना कोहरा और बादल छाए, बारिश के आसार

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। जिले के मौसम ने एक बार फिर तेजी से करवट बदली है, सुबह घने कोहरे के बाद निकली धूप तथा दोपहर में काले घने बादलों के छाने से मौसम तेजी से बदला है तथा ठंड भी बढ़ी है। दृश्यता में भारी कमी दर्ज की गई है और दिन व रात का तापमान भी गिरा है।

शनिवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई, कोहरा इतना घना था कि कि 100 मीटर का दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह 8 बजे से पूर्व धूप निकली लेकिन 12 बजने से पूर्व ही अचानक आसमान पर काले घने बादल छाने से दृश्यता बेहद कम हो गई तथा वाहन हैड लाइट जलाकर निकलने को मजबूर रहे। बादलों के कारण शाम भी जल्दी ढली तथा ठंड बढ़ने से लोग हल्के गर्म कपड़ों में नजर आने लगे थे।

एक्यूआई का खतरनाक स्तर लगातार जारी उधर एक्यूआई का खतरनाक स्तर लगातार जारी है। शनिवार की शाम आवास विकास क्षेत्र में वायु गुणवत्ता 187 रही है जबकि घंटाघर क्षेत्र में 209 दाल मंडी पुल पर 201 तथा अंबाला रोड पर 207 रही है। मौसम में बदलाव से पारा भी गिरा है तथा अधिकतम तापमान जहां 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।