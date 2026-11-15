UP Weather: आज पश्चिमी यूपी में होगी बारिश, अब गिरेगा पारा-बढ़ेगी ठंड

जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार को पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश और गरज-चमक के आसार हैं। इससे तापमान में करीब पांच डिग्री तक गिरावट की संभावना है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से ठंड बढ़ेगी।

मौसम विभाग के मुताबिक, 16 से 18 नवंबर के बीच प्रदेश के दिन और रात के तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। तापमान में कमी के साथ सुबह और देर रात कोहरे का असर भी बढ़ सकता है।

अगले तीन दिनों में तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड शनिवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री और न्यूनतम 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी अधिकतम 94 प्रतिशत और न्यूनतम 57 प्रतिशत रही। लखनऊ में रविवार को सुबह थोड़ी देर के लिए धुंध रहेगी, लेकिन इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शनिवार को धुंध और कोहरे की वजह से विभिन्न जिलों में दृश्यता काफी कम रही।