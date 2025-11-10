UP Weather Update: यूपी के मौसम में बदलाव, दिन में धूप और रातें ठंडी; लोगों को सचेत रहने की सलाह

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। यूपी का मौसम बदल चुका है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह कोहरा और धुंध पड़ने लगी है। आगरा, बरेली मुरादाबाद, पीलीभीत, कानपुर, गोरखपुर सहित सूबे के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में आसमान तो साफ रहेगा लेकिन रात के तापमान में और हल्की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पछुवा हवा चलने से सूरज ढलने के बाद हल्की ठंड होगी।

सुबह कोहरा और धुंध के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, अभी एक सप्ताह तक मौसम में कोई बदलाव के आसार नहीं हैं। सुबह हल्की धुंध तो कहीं कोहरा रहेगा। दिन में धूप और रातें ठंडी होंगी। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, इस सप्ताह प्रदेशभर में मौसम शुष्क रहेगा। न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से एक-दो डिग्री नीचे आ सकता है। तराई और पूर्वी यूपी के जिलों अगले कुछ दिनों तक सुबह हल्का कोहरा और धुंध के आसार बने रहेंगे।