मेरठ में हवा हुई जहरीली: AQI 367 पहुंचा, देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर; आज होगी बारिश 

जागरण संवाददाता, मेरठ। मेरठ में वायु की गुणवत्ता चेतावनी के मानक तक पहुंच गई हैं। मेरठ और दिल्ली देश के दूसरे सबसे प्रदूषित शहर रहे। शनिवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शाम चार बजे जारी सूची में दोनों जगहों का एक्यूआई 367 रहा। इसी समय गंगानगर में 441, शताब्दी नगर में 375, पल्लवपुरम में 377, जयभीमनगर में 341 और दिल्ली रुड़की बाईपास में 328 आंका गया।

पश्चिम विक्षोभ के आने के बाद मेरठ में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। दिन में हल्के बादल छाए रहे और स्मॉग की चादर दिन में भी नजर आई। आज बादल छाए रहेंगे हल्की बरसात की संभावना इससे पहले शनिवार की शाम को भी बादल छाए रहे। आगामी 24 घंटों तक वायु प्रदूषण से राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने रविवार को बादलों के और सघन होने की संभावना जतायी है। बरसात भी हो सकती है।

शनिवार शाम चार बजे गंगानगर में एक्यूआइ 441 सीपीसबी के मानकों में 300 से 400 एक्यूआई बेहद खराब और 400 से 500 के बीच खतरे का सूचक माना जाता है। गंगानगर में सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे पीएम 2.5 की मात्रा 500 के उच्चतम मान पर बनी रही। वहीं पीएम 10 की मात्रा 400 से 475 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही। ऐसी हवा में सांस लेना फेफडों, हृदय की कार्यप्रणाली पर दुष्प्रभाव डालता है।