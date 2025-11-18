यात्रीगण कृपया ध्यान दें! वाया सहारनपुर आने-जाने वाली 16 ट्रेन एक दिसंबर से रद रहेंगी... रेलवे का यह है अपडेट

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रेलवे द्वारा घने कोहरे के मद्देनजर वाया सहारनपुर निकलने वाली 16 प्रमुख ट्रेनों को एक दिसंबर से तीन महीने तक निरस्त रखने की घोषणा की गई है। कैंसिल ट्रेन में जालंधर दिल्ली मार्ग की प्रमुख ट्रेन सुपर फास्ट भी शामिल है। दिल्ली पंजाब मार्ग की मुख्य ट्रेन सुपर फास्ट के निरस्त रहने के यात्रियों की दिक्कतें अधिक बढ़ने के आसार बन गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले के यात्रियों के लिए गाड़ी संख्या 14681 व 14682 जालंधर दिल्ली सुपर फास्ट ट्रेन दिल्ली व पंजाब आने जाने के लिए महत्वपूर्ण ट्रेन है। इसके माध्यम से जिले के कारोबारी व यात्री बड़ी संख्या में प्रतिदिन यात्रा करते हैं। सहारनपुर से ही करीब दो से तीन हजार यात्री दिल्ली व पंजाब आते-जाते हैं। इसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद के भी बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। हरियाणा पंजाब के भी कारोबारी सुबह ट्रेन से आकर शाम में काम निबटा वापस लौट आते रहे हैं।

ट्रेन का संचालन तीन माह तक बंद रहने से पंजाब व दिल्ली मार्ग के यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करने के आसार बन गए है। रेल अधिकारी सुपर फास्ट को कैंसिल रखने के बारे में कुछ कहने कहने को तैयार नहीं हैं तथा आदेश रेल बोर्ड का बताकर किनारा कर रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को होने वाली दिक्कतों का जिम्मेदार कौन होगा, यह बड़ा सवाल बन गया है?

वर्षों से अंबाला तक होती रही संचालित

जालंधर दिल्ली सुपर फास्ट को वैसे तो कोहरे के कारण कैंसिल किया जाता रहा है, लेकिन यहां के जनप्रतिनिधियों के प्रयास के बाद ट्रेन को दिल्ली वाया सहारनपुर अंबाला तक संचालित किया जाता रहा है। इस बार जिन ट्रेनों को कैंसिल रखने की घोषणा की गई है उसमें सुपर फास्ट को दो मार्च 2026 तक निरस्त रखा गया है। ऐसे में सहारनपुर के साथ साथ देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ व गाजियाबाद के यात्रियों की परेशानी बढ़ जाएगी।