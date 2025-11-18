Language
    यात्रीगण कृपया ध्यान दें! वाया सहारनपुर आने-जाने वाली 16 ट्रेन एक दिसंबर से रद रहेंगी... रेलवे का यह है अपडेट

    By Praveen Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:43 PM (IST)

    कोहरे के कारण रेलवे ने सहारनपुर से गुजरने वाली 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसमें दिल्ली-जालंधर सुपरफास्ट भी शामिल है। इस ट्रेन के रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी होगी, खासकर दिल्ली और पंजाब के बीच यात्रा करने वालों को। रेलवे अधिकारी इस बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं। स्थानीय विधायक ट्रेन को फिर से शुरू कराने का प्रयास कर रहे हैं।

    रेलवे द्वारा घने कोहरे के मद्देनजर वाया सहारनपुर निकलने वाली 16 प्रमुख ट्रेनों को एक दिसंबर से तीन महीने तक निरस्त रखने की घोषणा की गई है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। रेलवे द्वारा घने कोहरे के मद्देनजर वाया सहारनपुर निकलने वाली 16 प्रमुख ट्रेनों को एक दिसंबर से तीन महीने तक निरस्त रखने की घोषणा की गई है। कैंसिल ट्रेन में जालंधर दिल्ली मार्ग की प्रमुख ट्रेन सुपर फास्ट भी शामिल है। दिल्ली पंजाब मार्ग की मुख्य ट्रेन सुपर फास्ट के निरस्त रहने के यात्रियों की दिक्कतें अधिक बढ़ने के आसार बन गए हैं।

    जिले के यात्रियों के लिए गाड़ी संख्या 14681 व 14682 जालंधर दिल्ली सुपर फास्ट ट्रेन दिल्ली व पंजाब आने जाने के लिए महत्वपूर्ण ट्रेन है। इसके माध्यम से जिले के कारोबारी व यात्री बड़ी संख्या में प्रतिदिन यात्रा करते हैं। सहारनपुर से ही करीब दो से तीन हजार यात्री दिल्ली व पंजाब आते-जाते हैं। इसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद के भी बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। हरियाणा पंजाब के भी कारोबारी सुबह ट्रेन से आकर शाम में काम निबटा वापस लौट आते रहे हैं।

    ट्रेन का संचालन तीन माह तक बंद रहने से पंजाब व दिल्ली मार्ग के यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करने के आसार बन गए है। रेल अधिकारी सुपर फास्ट को कैंसिल रखने के बारे में कुछ कहने कहने को तैयार नहीं हैं तथा आदेश रेल बोर्ड का बताकर किनारा कर रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को होने वाली दिक्कतों का जिम्मेदार कौन होगा, यह बड़ा सवाल बन गया है?

    वर्षों से अंबाला तक होती रही संचालित
    जालंधर दिल्ली सुपर फास्ट को वैसे तो कोहरे के कारण कैंसिल किया जाता रहा है, लेकिन यहां के जनप्रतिनिधियों के प्रयास के बाद ट्रेन को दिल्ली वाया सहारनपुर अंबाला तक संचालित किया जाता रहा है। इस बार जिन ट्रेनों को कैंसिल रखने की घोषणा की गई है उसमें सुपर फास्ट को दो मार्च 2026 तक निरस्त रखा गया है। ऐसे में सहारनपुर के साथ साथ देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ व गाजियाबाद के यात्रियों की परेशानी बढ़ जाएगी।

    एक दिसंबर से ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल
    -14681 दिल्ली-जालंधर सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस
    -14682 जालंधर सिटी-दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस
    -12207 काठगोदाम-जम्मूतवी गरीब रथ एक्सप्रेस
    -12208 जम्मूतवी-काठगोदाम गरीब रथ एक्सप्रेस

    -12317 कोलकाता-अमृतसर अकालतख्त एक्सप्रेस
    -12318 अमृतसर-कोलकाता अकालतख्त एक्सप्रेस
    -12357 कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस
    -12358 अमृतसर-कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस

    -14523 बरौनी-अंबाला कैंट हरिहर एक्सप्रेस
    -14524 अंबाला कैंट-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस
    -14605 योगनगरी ऋषिकेश-जम्मूतवी एक्सप्रेस
    -14606 जम्मूतवी-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस

    -14615 लालकुआं-अमृतसर एक्सप्रेस
    -14616 अमृतसर-लालकुआं एक्सप्रेस
    -14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस

    अंबाला से वाया सहारनपुर दिल्ली तक ट्रेन संचालित कराने का होगा प्रयास
    पूर्व के वर्षों में भी सुपर फास्ट को कोहरे के कारण निरस्त रखा जाता था। बाद में हमारे प्रयासों से ट्रेन का संचालन अंबाला से वाया सहारनपुर दिल्ली तक कराया गया। इस बार भी ट्रेन को अंबाला दिल्ली के बीच कोहरे में नियमित संचालित कराने का भरपूर प्रयास किया जाएगा।-राजीव गुंबर, नगर विधायक, सहारनपुर।