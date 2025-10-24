Delhi dehradun Expressway : ढाई घंटे में तय होगा दिल्ली से देहरादून तक का सफर, एक्सप्रेसवे पर इस तारीख से फर्रांटा भरेंगे वाहन

संवाद सूत्र, जागरण, बड़गांव (सहारनपुर)। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य नियत समय पर तो नहीं हो सका। अब इस हाईवे पर 30 नवंबर के बाद ही वाहन फर्रांटा भरेंगे।

भारत माला परियोजना के तहत निर्माणाधीन दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कई वर्षों से प्रगति पर है। लोगों को दिल्ली के अक्षरधाम से देहरादून तक का सफर मात्र ढाई घंटे में कराने वाले इस हाईवे का निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है।

इस नवनिर्मित हाईवे का शुभारंभ 18 अक्टूबर को होना था लेकिन निर्माण कार्य में वर्षा बाधा बनती रही और निर्माण कार्य लेट हो गया। उधर बड़गांव में देर से मिले इंटरचेंज का निर्माण बाकी है जिस पर युद्ध स्तर से कार्य चल रहा है।

बड़गांव क्षेत्र के लोगों के लिए चिकित्सा, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति में आसानी होगी। दिल्ली व देहरादून लगभग समान दूरी पर होने के कारण लोगों को आसानी से बगैर जाम का सफर करने में मात्र एक माह का समय बाकी रह गया है।

अधिकारियों का कहना है कि वर्षा के कारण लेट होने के बाद अब 30 नवंबर तक का समय केंद्नीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दिया गया है। दिल्ली से लाखनौर के बीच सभी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है केवल बड़गांव कट का निर्माण कार्य बाकि है जो समय से पहले पूरा कर लिया जायेगा।