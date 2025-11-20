Delhi Blast Case: सहारनपुर में डॉ. अदील के करीबियों की खंगाली जा रही कुंडली, J&K पुलिस और ATS की टीम जांच में जुटी
आतंकी गतिविधियों में शामिल डॉ. अदील अहमद के नेटवर्क को खंगालने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस और एटीएस की संयुक्त टीम जुटी है। टीम कई दिनों से डॉ. अदील अहमद के करीबियों और उससे जुड़े मेडिकल स्टाफ, दोस्तों और उसके संपर्क में आए लोगों से जानकारी जुटा रही है। ताकि यह पता चल सके कि उसने यहां रहकर किन-किन लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल किया था।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। आतंकी गतिविधियों में शामिल डॉ. अदील अहमद के नेटवर्क को खंगालने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस और एटीएस की संयुक्त टीम जुटी है। टीम कई दिनों से डॉ. अदील अहमद के करीबियों और उससे जुड़े मेडिकल स्टाफ, दोस्तों और उसके संपर्क में आए लोगों से जानकारी जुटा रही है। ताकि यह पता चल सके कि उसने यहां रहकर किन-किन लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल किया था।
सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसियों ने कुछ ऐसे लोगों को चिह्नित किया है जो नियमित रूप से डॉ. अदील अहमद के संपर्क में रहते थे या उसके ठिकाने पर नजर आते थे। ऐसे व्यक्तियों को निगरानी में रखते हुए उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। टीम यह पता लगा रही है कि डॉ. अदील अहमद ने किन-किन जगहों पर बैठकें की और कौन लोग उसकी गतिविधियों में शामिल थे।
किसी ने डॉ. अदील अहमद को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई थी। संयुक्त टीम की जांच में यह भी सामने आया है कि जनपद में डॉ. अदील ने स्थानीय युवाओं से संबंध बनाए और कुछ से मेडिकल क्षेत्र से जुड़े दस्तावेजों और नियुक्तियों को लेकर बातचीत की थी।
टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या उसने इन्हीं संपर्कों की आड़ में अपने मॉड्यूल को मजबूत करने की कोशिश की थी। एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम उसके मोबाइल नंबर, कॉल रिकॉर्ड, बैंक लेन-देन और डिजिटल फुटप्रिंट का मिलान भी कर रही है। उधर, स्थनीय पुलिस ने शहर में सतर्कता बढ़ाई हुई है।
