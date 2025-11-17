दिल्ली विस्फोट के बाद पकड़ी गई गाड़ियों में से ज्यादातर सहारनपुर में पंजीकृत... एटीएस जुटा रही डेटा

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दिल्ली में लाल किले के पास गाड़ी में धमाके के बाद एटीएस समेत जांच एजेंसियां आतंकी नेटवर्क की धरपकड़ में जुटी हैं। दिल्ली धमाके के बाद पकड़ी गाड़ियों के बारे में जानकारी करने के लिए एटीएस की टीम एआरटीओ से डेटा जुटा रही है। बता दें कि धमाके के बाद ट्रेस कर पकड़ी गई गाड़ियों में से ज्यादातर सहारनपुर में पंजीकृत बताई जा रही हैं।

लाल किले के पास चलती कार हुए भीषण विस्फोट के बाद जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। एटीएस की टीम सहारनपुर में आतंक की जड़ें तलाशने में लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विस्फोट के बाद जांच एजेंसियों ने ट्रेस कर अभी तक 32 गाड़ियां पकड़ी हैं, इनमें से ज्यादातर सहारनपुर एआरटीओ में पंजीकृत हैं। ऐसे में एटीएस की टीम एआरटीओ कार्यालय से उक्त गाड़ियों से संबंधित जानकारी जुटा रही है।