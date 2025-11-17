दिल्ली विस्फोट के बाद पकड़ी गई गाड़ियों में से ज्यादातर सहारनपुर में पंजीकृत... एटीएस जुटा रही डेटा

Language
    By Vishva Pratap Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:35 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास गाड़ी में धमाके के बाद, एटीएस और जाँच एजेंसियां आतंकी नेटवर्क की तलाश में हैं। धमाके के बाद पकड़ी गई ज्यादातर गाड़ियाँ सहारनपुर में पंजीकृत हैं, जिसके चलते एटीएस एआरटीओ से जानकारी जुटा रही है। जम्मू-कश्मीर पुलिस और एटीएस ने पहले भी एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया था, जिसके बाद से कई नए खुलासे हो रहे हैं।

    दिल्ली में लाल किले के पास गाड़ी में धमाके के बाद एटीएस समेत जांच एजेंसियां आतंकी नेटवर्क की धरपकड़ में जुटी हैं। (प्रतीकात्मक फोटो) 

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। दिल्ली में लाल किले के पास गाड़ी में धमाके के बाद एटीएस समेत जांच एजेंसियां आतंकी नेटवर्क की धरपकड़ में जुटी हैं। दिल्ली धमाके के बाद पकड़ी गाड़ियों के बारे में जानकारी करने के लिए एटीएस की टीम एआरटीओ से डेटा जुटा रही है। बता दें कि धमाके के बाद ट्रेस कर पकड़ी गई गाड़ियों में से ज्यादातर सहारनपुर में पंजीकृत बताई जा रही हैं।

    लाल किले के पास चलती कार हुए भीषण विस्फोट के बाद जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। एटीएस की टीम सहारनपुर में आतंक की जड़ें तलाशने में लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विस्फोट के बाद जांच एजेंसियों ने ट्रेस कर अभी तक 32 गाड़ियां पकड़ी हैं, इनमें से ज्यादातर सहारनपुर एआरटीओ में पंजीकृत हैं। ऐसे में एटीएस की टीम एआरटीओ कार्यालय से उक्त गाड़ियों से संबंधित जानकारी जुटा रही है।

    बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और एटीएस ने बीते पांच नवंबर को अंबाला रोड स्थित फेमस हास्पिटल में काम करने वाले श्रीनगर निवासी चिकित्सक डा. आदिल अहमद को गिरफ्तार कर आतंक के सफेदपोश माड्यूल का राजफाश किया था। इसके बाद से आतंकी माड्यूल को लेकर नित नए राज सामने आ रहे हैं।