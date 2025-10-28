सावधान: सोशल मीडिया पर डीएम की फोटो लगाकर मांगी गई रकम, साइबर एक्सपर्ट को कार्रवाई के निर्देश
सहारनपुर में साइबर अपराधियों ने डीएम मनीष बंसल की फोटो का इस्तेमाल कर लोगों से फेसबुक के माध्यम से पैसे मांगे। डीएम ने साइबर एक्सपर्ट को कार्रवाई के निर्देश दिए, पर अपराधी का सुराग नहीं लगा। लोगों ने डीएम कार्यालय में संपर्क किया तो ठगी का पता चला। साइबर थाने में मामला दर्ज हुआ है, और जांच जारी है। पहले भी डीआईजी की फोटो का इस्तेमाल हो चुका है।
जागरण संवाददाता, सहारनपुर। साइबर अपराधी सतर्क है और लोगों से ठगी कर रहे है। साइबर अपराधियों को पकड़ने में साइबर एक्सपर्ट नाकाम साबित हो रहे है। शहर में एक और बड़ा मामला सामने आया है।
इस बार साइबर अपराधी ने डीएम की तस्वीर का इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर इस्तेमाल किया। फेसबुक अकाउंट पर डीएम मनीष बंसल की फोटो लगाकर लोगों से रुपयों की मांग की गई। उन्होंने तत्काल साइबर एक्सपर्ट को कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन उसके बाद भी साइबर एक्सपर्ट आरोपित का सुराग नहीं लगा सके।
साइबर अपराधियों ने इस बार फेसबुक पर डीएम मनीष बंसल की फोटो का इस्तेमाल किया है। फेसबुक अकाउंट पर डीएम की फोटो लगाई। इतना हीं नही अलग-अलग लोगों को फेसबुक मैसेंजर से जरूरी काम और आपातकालीन स्थिति बताते हुए रकम मांगी गई।
लोगों ने डीएम कार्यालय में संपर्क किया तो पता चला कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। इस मामले में अधिकारियों ने साइबर थाना को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सूचना मिलते ही साइबर थाने में खलबली मच गई।
साइबर एक्सपर्ट की टीम जांच करने में जुट गई, लेकिन साइबर अपराधी के बारे में जानकारी नहीं जुटाई जा सकी। साइबर अपराधी ने कितने लोगाें से कितनी रकम ठगी है।
इसकी जानकारी बैंक से अकाउंट डिटेल की जानकारी जुटाने के बाद हो सकेगी। इस मामले में साइबर थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि बताया कि इस मामले में कोई तहरीर तक नहीं दी गई है।
डीआईजी की फोटो का भी हो चुका है इस्तेमाल
सहारनपुर में डीआइजी रह चुके अजय साहनी की साइबर अपराधियों ने इंटरनेट मीडिया पर फोटो लगाकर लोगों को मैसेज भेजे थे। साइबर अपराधी को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट की टीम जुट रही, लेकिन आरोपितों का कोई सुराग तक नहीं मिल सका।
