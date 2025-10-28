सावधान: सोशल मीडिया पर डीएम की फोटो लगाकर मांगी गई रकम, साइबर एक्सपर्ट को कार्रवाई के निर्देश

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। साइबर अपराधी सतर्क है और लोगों से ठगी कर रहे है। साइबर अपराधियों को पकड़ने में साइबर एक्सपर्ट नाकाम साबित हो रहे है। शहर में एक और बड़ा मामला सामने आया है। इस बार साइबर अपराधी ने डीएम की तस्वीर का इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर इस्तेमाल किया। फेसबुक अकाउंट पर डीएम मनीष बंसल की फोटो लगाकर लोगों से रुपयों की मांग की गई। उन्होंने तत्काल साइबर एक्सपर्ट को कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन उसके बाद भी साइबर एक्सपर्ट आरोपित का सुराग नहीं लगा सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साइबर अपराधियों ने इस बार फेसबुक पर डीएम मनीष बंसल की फोटो का इस्तेमाल किया है। फेसबुक अकाउंट पर डीएम की फोटो लगाई। इतना हीं नही अलग-अलग लोगों को फेसबुक मैसेंजर से जरूरी काम और आपातकालीन स्थिति बताते हुए रकम मांगी गई।

लोगों ने डीएम कार्यालय में संपर्क किया तो पता चला कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। इस मामले में अधिकारियों ने साइबर थाना को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सूचना मिलते ही साइबर थाने में खलबली मच गई।