सहारनपुर में साइबर ठगों ने युवक के खाते से की सवा लाख की ठगी, जांच में जुटी पुलिस

    By Praveen Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:57 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। साइबर ठगों ने युवक के बैंक खाते से करीब सवा लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    मंगलवार को नगर के मुहल्ला बंजारान निवासी मोहीन राव पुत्र नौशाद ने तहरीर देकर बताया कि सुबह करीब साढ़े नौ बजे उसके मोबाइल फोन पर बैंक से सम्बंधित एक मैसेज आया था। मैसेज देखकर उसके होश उड़ गये। बताया कि मैसेज में उसके बैंक खाते से एक लाख 27 हजार रुपये निकल जाने की सूचना थी।

    पीड़ित ने बताया कि उसने अपने बैंक खाते से किसी भी तरह का लेन-देन नहीं किया था। खाते से रुपये कटने के बाद उसने अपनी बैंक शाखा में पहुंचकर इस संबंध में जानकारी ली, तो बैंक कर्मचारी ने बताया कि उसके बैंक खाते से फर्जीवाड़ा कर उक्त रकम निकाली गई है।

    मोहीन ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। कोतवाल धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर साइबर हेल्प डेस्क की टीम जांच कर रही है।