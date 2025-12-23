सहारनपुर में साइबर ठगों ने युवक के खाते से की सवा लाख की ठगी, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। साइबर ठगों ने युवक के बैंक खाते से करीब सवा लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

मंगलवार को नगर के मुहल्ला बंजारान निवासी मोहीन राव पुत्र नौशाद ने तहरीर देकर बताया कि सुबह करीब साढ़े नौ बजे उसके मोबाइल फोन पर बैंक से सम्बंधित एक मैसेज आया था। मैसेज देखकर उसके होश उड़ गये। बताया कि मैसेज में उसके बैंक खाते से एक लाख 27 हजार रुपये निकल जाने की सूचना थी।