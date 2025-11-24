Language
    क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर खाते से उड़ाए एक लाख 60 हजार रुपये, युवक के उड़े होश

    By Vishva Pratap Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:37 PM (IST)

    एक युवक को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का लालच देकर साइबर जालसाजों ने उसके खाते से एक लाख 60 हजार रुपये उड़ा लिए। युवक को फोन पर क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव मिला था। झांसे में आकर उसने अपनी जानकारी साझा की, जिसके बाद उसके खाते से पैसे गायब हो गए। युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

    जागरण संवाददाता, सहारनपुर। सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर में क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर खाते से एक लाख 60 हजार रुपये निकॉल जाने का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने खुद को बैंक कर्मचारी बताते हुए पीड़ित को मोबाइल फोन पर कॉल की और बातों में उलझाकर खाते की जानकारी ले ली। कॉल कट होते ही पीड़ित के बैंक खाते से दो बार में रुपये निकॉल जाने का मैसेज आया।

    हकीकतनगर निवासी अतुल जैन पुत्र सुरेश चंद्र जैन ने सदर बाजार थाने में दी तहरीर में बताया कि बीते एक नवंबर को उसने कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया था। पांच नवंबर को उसे क्रेडिट कार्ड मिल गया। इसके बाद 11 नवंबर को उसके मोबाइल फोन पर एक महिला का कॉल आया। उक्त महिला ने खुद को कोटक महिंद्रा बैंक से बताते हुए कहा कि आपने जो क्रेडिट कार्ड लिया है, उसकी लिमिट बढ़ाने के लिए कॉल की गई है।

    महिला ने अतुल को विश्वास में लेकर उसे बातों में उलझाए रखा तथा खाते की जानकारी ले ली। अतुल ने बताया कि जैसे की महिला की कॉल कटी तो उसके क्रेडिट कार्ड से 80-80 हजार रुपये दो बार करके कुल एक लाख 60 हजार रुपये निकलने का मैसेज आया। उसने उक्त महिला के नंबर पर कॉल किया तो वह स्विच आफ पाया। साइबर फ्राड का अहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई।

    थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साइबर सेल आरोपितों के खाते की जानकारी जुटाने में लगी है। पीड़ित की राशि वापस कराने का प्रयास किया जाएगा।