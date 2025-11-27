Edited By: Jagran News Network

By Raj Kumar Sharma

By Raj Kumar Sharma Edited By: Jagran News Network

सहारनपुर में कूच बिहार ट्राफी

कूच बिहार ट्राफी : उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़ को नौ विकेट से हराया - कूच बिहार ट्राफी अंडर-19 एलीट ग्रुप डी के मैच में दर्ज की आउटराइट जीत - घरेलू मैदान पर खेल रहे अयान ने लिए सात विकेट, मैन आफ द मैच बने जागरण संवाददाता, सहारनपुर : मेजबान उत्तर प्रदेश ने कूच बिहार ट्राफी अंडर-19 एलीट ग्रुप डी के दूसरे मैच में छत्तीसगढ़ को नौ विकेट से हराकर शानदार छह अंक अर्जित कर लिए हैं। अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे सहारनपुर के अयान अकरम मैच में सात विकेट लेकर मैन आफ द मैच बने। चार दिवसीय मैच के अंतिम दिन बुधवार को मेहमान टीम ने अपनी दूसरी पारी 214 रन से आगे शुरू की। हालांकि पूरी टीम 250 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गई। यूपी को जीत के लिए 60 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उसने 9.5 ओवर में एक विकेट पर हासिल कर लिया। यूपी की यह लगातार दूसरी जीत है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहारीगढ़ के सुंदरपुर स्थित सालिटेयर क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में मेजबान यूपी ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था। बल्लेबाजी को उतरी मेहमान टीम पहली पारी में 180 रन ही बना सकी। वेदांश खेडिया ने नाबाद 82 रन की पारी खेली। यूपी के गेंदबाज अयान अकरम ने चार और आदित्य सिंह ने तीन विकेट लिए। मेजबान टीम के बल्लेबाजों ने पहली पारी में शानदार खेल दिखाया। यूपी ने कार्तिकेय की 88, भव्य गोयल की 87 और अमनोल की 73 रन की पारी की बदौलत 370 रन का स्कोर बनाया। इस प्रकार मेजाबन टीम को पहली पारी के आधार पर 190 रन की बढ़त मिली। छत्तीसगढ़ के बल्लेबाज दूसरी पारी में भी कमाल नहीं कर सके। चौथे दिन सुबह पूरी टीम 250 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गई। मेजबान टीम के गेंदबाज अयान ने तीन अऔर रवि सैनी ने चार विकेट लिए। यूपी को जीत के लिए 61 रन का लक्ष्य मिला। यूपी ने 90.5 ओवर में एक विकेट पर 63 रन बनाकर मैच नौ विकेट से जीत लिया। यूपी की यह लगातार दूसरी जीत है। इस अवसर पर मैच रेफरी अलिंद नायडू, अंपायर अक्षय जांबलेकर व संदीप वासुदेव चव्हाण, डा. सैयद फैसल, एसडीसीए के चेयरमैन मोहम्मद अकरम, अध्यक्ष राजीव गुप्ता, सचिव लतीफ-उर-रहमान, उपाध्यक्ष परविंदर सिंह, कोषाध्यक्ष पाली कालड़ा, संरक्षक अमर गुप्ता मौजूद रहे।