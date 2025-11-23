कूच बिहार ट्राफी : 23 से 26 नवंबर तक होगा मुकाबला

राष्ट्रीय स्तर के मैच की तैयारियों की समीक्षा के लिए सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (एसडीसीए) ने अंबाला रोड स्थित सभागार में मंथन किया। अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि हाल ही में इसी मैदान पर उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ का मैच आयोजित हुआ था, जिसकी व्यवस्थाओं की यूपीसीए और बीसीसीआइ ने सराहना की। उन्होंने कहा कि जिले में राष्ट्रीय स्तर के मैचों के आयोजन में एसडीसीए के चेयरमैन मोहम्मद अकरम की सक्रियता और मेहनत का बड़ा योगदान है। सहारनपुर लगातार बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। सचिव लतीफ उर रहमान ने बताया कि मैच के लिए बीसीसीआई के रेफरी अलिंद नायडू, अंपायर अक्षय जांबलेकर और संदीप वासुदेव चव्हाण मौजूद रहेंगे। मैनुअल स्कोरिंग प्रशांत चतुर्वेदी और आनलाइन स्कोरिंग एसपी सिंह करेंगे। वीडियो एनालिस्ट के रूप में ऋषि कपूर और सतीश अवस्थी जिम्मेदारी संभालेंगे। उपाध्यक्ष परविंदर सिंह ने कहा कि एसडीसीए की टीम इस मैच को उच्चतम मानकों के साथ आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोषाध्यक्ष पाली कालड़ा ने कहा कि सहारनपुर में लगातार राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों से स्थानीय क्रिकेट संरचना को नई ऊर्जा मिली है और युवा खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध हो रहा है। मंथन के दौरान पिच की गुणवत्ता, आउटफील्ड मेंटेनेंस, स्कोरिंग सिस्टम, ग्राउंड स्टाफ की तैनाती, खिलाड़ियों और अधिकारियों की आवासीय व्यवस्थाएं, सुरक्षा, मेडिकल सपोर्ट और परिवहन सहित सभी व्यवस्थाओं का विस्तृत खाका तैयार किया गया। इस दौरान संरक्षक अमर गुप्ता, मीडिया प्रभारी सैयद मशकूर, राज कुमार राजू, साजिद उमर, महेश शर्मा, भूपेंद्र कच्छल, सत्यम शर्मा, रवि सिंघल, योगेश गुप्ता, राकेश शर्मा, रणधीर कपूर, राजीव गोयल टप्पू, विक्रांत चौधरी, आमिर कुरैशी, अर्जुन चौहान आदि मौजूद रहे।