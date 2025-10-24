Language
    कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हमास से की भगत सिंह की तुलना, भाजपा के हमलावर होने पर दी सफाई

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:29 PM (IST)

    कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हमास की तुलना भगत सिंह से करके विवाद खड़ा कर दिया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी निंदा की और इसे शहीदों का अपमान बताया। विवाद बढ़ने पर मसूद ने सफाई दी और कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया। उन्होंने किसी का अपमान करने का इरादा नहीं रखा था।

    कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भगत सिंह की तुलना हमास से की।

    प्रेट्र, सहारनपुर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शुक्रवार को देशभक्त और क्रांतिकारी भगत सिंह की तुलना चरमपंथी इस्लामी संगठन हमास से करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। इसके बाद भाजपा ने उन पर बिहार के लोगों का ''अपमान'' करने का आरोप लगाया, जिनसे भगत सिंह का गहरा संबंध था। हालांकि, भाजपा के हमले के बाद मसूद ने अपनी बात में पीछे हटते हुए दावा किया कि उन्होंने कभी कोई तुलना नहीं की और कहा कि भगत सिंह 'शहीद-ए-आजम' हैं और उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती।

    भाजपा नेता और आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने मसूद पर आरोप लगाया कि उन्होंने 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होनेवाले बिहार विधानसभा चुनावों के पहले भगत सिंह और हमास की तुलना की। मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर कहा कि मसूद ने भगत सिंह की तुलना हमास से यह कहते हुए की कि दोनों एक ही हैं, क्योंकि वे अपनी भूमि के लिए लड़ रहे हैं।

    मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा बिहार चुनावों के दौरान भगत सिंह की तुलना आतंकी संगठन हमास से करना एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। यह बिहार के लोगों का अपमान है। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इमरान मसूद इस दुस्साहस के लिए माफी मांगेंगे या मुस्लिम तुष्टिकरण फिर राजनीति पर हावी होगा?

    मसूद ने बाद में कहा, ''भगत सिंह की कभी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। भाजपा ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करती है और लोगों और देश से संबंधित मुद्दों को छोड़कर दूसरों के मुंह में शब्द डालने की कोशिश करती है। मैंने केवल कहा कि हमास अपनी भूमि के लिए लड़ रहा है, जैसे भगत सिंह ने हमारे लिए लड़ा..''

    उन्होंने बाद में दावा किया, ''मैंने कभी किसी की तुलना नहीं की और निश्चित रूप से भगत सिंह की नहीं। भगत सिंह 'शहीद-ए-आजम' हैं और उनकी विचारधारा अलग है।''